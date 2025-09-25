Kuscevic deixa o DM e volta a ficar disponível no Fortaleza para jogo contra o Sport

O zagueiro Benjamín Kuscevic estará à disposição do técnico Martín Palermo para o duelo do Fortaleza contra o Sport, pelo Campeonato Brasileiro. O atleta, que se recuperou de uma lesão, deve retomar a titularidade na defesa tricolor no lugar de Brítez, suspenso após receber cartão amarelo durante o contra o Palmeiras.

O zagueiro chileno não atua há mais de um mês, após ter sofrido um edema no músculo posterior da coxa direita. A última vez que ele entrou em campo foi no dia 12 de agosto, quando o Tricolor do Pici enfrentou o Vélez Sarsfield, nas oitavas da Libertadores, no Castelão.

O Fortaleza volta a campo no sábado (27), quando enfrenta o Sport. O duelo é válido pela 25ª rodada do Brasileiro, a partir das 16h (de Brasília), na Arena Castelão. O Tricolor do Pici está em 19º na tabela, e o time pernambucano é o lanterna.