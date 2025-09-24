Fortaleza divulga parcial de torcedores garantidos no jogo contra o Sport; confira

Mais de 16 mil torcedores garantiram presença no duelo entre Fortaleza x Sport, pelo Campeonato Brasileiro. Mandante da partida, o Tricolor do Pici divulgou a parcial nesta segunda-feira (24). As equipes se enfrentam em duelo válido pela 25ª rodada do Brasileiro, a partir das 16h (de Brasília).

Ao todo, foram 16.001 pessoas confirmadas. Desses, 11.049 torcedores garantiram presença através do check-in. Já o número de ingressos vendidos foi de 4.952. Veja mais detalhes sobre a venda de ingressos.

As duas equipes estão na zona de rebaixamento da competição. O Fortaleza é o 19º na tabela, enquanto o time pernambucano é o lanterna. O primeiro tem 18 pontos e o segundo está com 14. As equipes se enfrentam na Arena Castelão.