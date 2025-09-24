Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fortaleza divulga parcial de torcedores garantidos no jogo contra o Sport; confira

Equipes se enfrentam neste sábado, no Castelão

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
Jogada
Legenda: Veja parcial de ingressos para duelo do Fortaleza contra o Sport.
Foto: Thiago Gadelha/SVM

Mais de 16 mil torcedores garantiram presença no duelo entre Fortaleza x Sport, pelo Campeonato Brasileiro. Mandante da partida, o Tricolor do Pici divulgou a parcial nesta segunda-feira (24). As equipes se enfrentam em duelo válido pela 25ª rodada do Brasileiro, a partir das 16h (de Brasília). 

Ao todo, foram 16.001 pessoas confirmadas. Desses, 11.049 torcedores garantiram presença através do check-in. Já o número de ingressos vendidos foi de 4.952. Veja mais detalhes sobre a venda de ingressos. 

As duas equipes estão na zona de rebaixamento da competição. O Fortaleza é o 19º na tabela, enquanto o time pernambucano é o lanterna. O primeiro tem 18 pontos e o segundo está com 14. As equipes se enfrentam na Arena Castelão. 

Veja também

teaser image
Jogada

Veja como o Fortaleza pontuou contra os adversários diretos do Z-4 no Brasileirão

teaser image
Jogada

Crispim deve ser titular do Fortaleza? Veja números e opções

teaser image
Jogada

Fortaleza x Sport tem ingressos a R$ 10 e sócio gratuito

Assuntos Relacionados
torcedores

Jogada

Fortaleza divulga parcial de torcedores garantidos no jogo contra o Sport; confira

Equipes se enfrentam neste sábado, no Castelão

Redação Há 32 minutos
jogadores comemoram

Jogada

Grêmio x Botafogo: veja horário, onde assistir, palpites e escalação

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira

Redação Há 42 minutos
jogadores

Jogada

Vasco x Bahia: veja horário, onde assistir, palpites e escalação

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (24)

Redação Há 52 minutos
Foto de Vitor Roque, jogador do Palmeiras

Jogada

Palmeiras x River Plate na Libertadores: veja onde assistir, horário e escalações

As duas equipes buscam avançar às semifinais da competição continental

Daniel Farias Há 57 minutos
Imagem de atletas do Arsenal

Jogada

Port Vale x Arsenal na Copa da Liga Inglesa: veja onde assistir, horário e escalações

As duas equipes buscam avançar na competição em um jogo único

Daniel Farias Há 1 hora
Foto do brasileiro Savinho, do Manchester City, durante partida

Jogada

Huddersfield x Manchester City na Copa da Liga Inglesa: veja onde assistir, horário e escalações

As duas equipes buscam avançar na competição em um jogo único

Daniel Farias Há 1 hora