Crispim deve ser titular do Fortaleza? Veja números e opções

Meia foi titular de Palermo contra o Palmeiras, mas tem concorrência

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Lucas Crispim foi titular do Fortaleza contra o Palmeiras e fez um gol
Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O meia-atacante Lucas Crispim tem se destacado em seu retorno ao Fortaleza e acirrado a disputa pela titularidade no meio-campo do time de Martín Palermo. Na última partida, contra o Palmeiras, ele marcou o único gol do Leão e teve uma boa atuação.

LUCAS CRISPIM VS PALMEIRAS

  • 58 minutos jogados
  • 1 gol
  • 21 ações com a bola
  • 8/13 passes certos (62%)
  • 1 passe decisivo
  • 2 cruzamentos
  • 1 passe longo
  • 1 grande chance criada
  • 1 finalização no gol
  • 2 dribles

Este foi apenas o segundo jogo de Lucas Crispim desde seu retorno ao Fortaleza. Anteriormente, ele entrou no segundo tempo da partida contra o Vitória, quando também fez uma boa atuação nos 28 minutos em que esteve em campo.

LUCAS CRISPIM DESDE O RETORNO

  • 2 jogos
  • 86 minutos jogados
  • 1 gol
  • 41 ações com a bola
  • 22/28 passes certos (78,5%)
  • 3 cruzamentos
  • 1 passe decisivo
  • 1 grande chance criada
  • 1 finalização no gol
  • 2 dribles

Contra o Palmeiras, ele foi escolhido como o meia-atacante titular por Palermo. A resposta dentro de campo foi positiva e a tendência é que ele seja mantido para o jogo contra o Sport. Outras peças do meio-campo também são alternativas para a partida.

MEIAS DO FORTALEZA

  • Lucas Crispim
  • Lucca Prior
  • Pochettino
  • Guzmán

Além destes nomes, parte dos volantes do elenco do Fortaleza também pode atuar como meia, como Emmanuel Martínez e Pablo Roberto, que não têm sido relacionados para as partidas desde a chegada do técnico Martín Palermo.

Fortaleza e Sport entram em campo no próximo sábado (27), às 16h, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), para disputar a 25ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. Trata-se de um confronto direto na luta contra o rebaixamento.

