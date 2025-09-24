Crispim deve ser titular do Fortaleza? Veja números e opções

O meia-atacante Lucas Crispim tem se destacado em seu retorno ao Fortaleza e acirrado a disputa pela titularidade no meio-campo do time de Martín Palermo. Na última partida, contra o Palmeiras, ele marcou o único gol do Leão e teve uma boa atuação.

LUCAS CRISPIM VS PALMEIRAS

58 minutos jogados

1 gol

21 ações com a bola

8/13 passes certos (62%)

1 passe decisivo

2 cruzamentos

1 passe longo

1 grande chance criada

1 finalização no gol

2 dribles

Este foi apenas o segundo jogo de Lucas Crispim desde seu retorno ao Fortaleza. Anteriormente, ele entrou no segundo tempo da partida contra o Vitória, quando também fez uma boa atuação nos 28 minutos em que esteve em campo.

LUCAS CRISPIM DESDE O RETORNO

2 jogos

86 minutos jogados

1 gol

41 ações com a bola

22/28 passes certos (78,5%)

3 cruzamentos

1 passe decisivo

1 grande chance criada

1 finalização no gol

2 dribles

Contra o Palmeiras, ele foi escolhido como o meia-atacante titular por Palermo. A resposta dentro de campo foi positiva e a tendência é que ele seja mantido para o jogo contra o Sport. Outras peças do meio-campo também são alternativas para a partida.

MEIAS DO FORTALEZA

Lucas Crispim

Lucca Prior

Pochettino

Guzmán

Além destes nomes, parte dos volantes do elenco do Fortaleza também pode atuar como meia, como Emmanuel Martínez e Pablo Roberto, que não têm sido relacionados para as partidas desde a chegada do técnico Martín Palermo.

Fortaleza e Sport entram em campo no próximo sábado (27), às 16h, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), para disputar a 25ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. Trata-se de um confronto direto na luta contra o rebaixamento.