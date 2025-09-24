Crispim deve ser titular do Fortaleza? Veja números e opções
Meia foi titular de Palermo contra o Palmeiras, mas tem concorrência
O meia-atacante Lucas Crispim tem se destacado em seu retorno ao Fortaleza e acirrado a disputa pela titularidade no meio-campo do time de Martín Palermo. Na última partida, contra o Palmeiras, ele marcou o único gol do Leão e teve uma boa atuação.
LUCAS CRISPIM VS PALMEIRAS
- 58 minutos jogados
- 1 gol
- 21 ações com a bola
- 8/13 passes certos (62%)
- 1 passe decisivo
- 2 cruzamentos
- 1 passe longo
- 1 grande chance criada
- 1 finalização no gol
- 2 dribles
Este foi apenas o segundo jogo de Lucas Crispim desde seu retorno ao Fortaleza. Anteriormente, ele entrou no segundo tempo da partida contra o Vitória, quando também fez uma boa atuação nos 28 minutos em que esteve em campo.
LUCAS CRISPIM DESDE O RETORNO
- 2 jogos
- 86 minutos jogados
- 1 gol
- 41 ações com a bola
- 22/28 passes certos (78,5%)
- 3 cruzamentos
- 1 passe decisivo
- 1 grande chance criada
- 1 finalização no gol
- 2 dribles
Contra o Palmeiras, ele foi escolhido como o meia-atacante titular por Palermo. A resposta dentro de campo foi positiva e a tendência é que ele seja mantido para o jogo contra o Sport. Outras peças do meio-campo também são alternativas para a partida.
MEIAS DO FORTALEZA
- Lucas Crispim
- Lucca Prior
- Pochettino
- Guzmán
Além destes nomes, parte dos volantes do elenco do Fortaleza também pode atuar como meia, como Emmanuel Martínez e Pablo Roberto, que não têm sido relacionados para as partidas desde a chegada do técnico Martín Palermo.
Fortaleza e Sport entram em campo no próximo sábado (27), às 16h, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), para disputar a 25ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. Trata-se de um confronto direto na luta contra o rebaixamento.