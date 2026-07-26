São Bernardo x Ceará na Série B: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

São Bernardo e Ceará se enfrentam neste domingo (26), às 16h (de Brasília), no Estádio Primeiro de Maio, pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto reúne duas equipes que atravessam um momento de instabilidade e não vencem há sete rodadas na competição.

Será o terceiro encontro entre os clubes na temporada. Nos dois primeiros confrontos da história, o Ceará levou a melhor na Copa do Brasil após empate sem gols no tempo normal e vitória por 3 a 2 nos pênaltis. Já pela abertura da Série B, as equipes empataram por 1 a 1.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TV Verdes Mares, Sportv e Premiere.

Palpites

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Como chega o São Bernardo?

Depois de liderar a Série B entre o fim de maio e o início de junho, o São Bernardo perdeu força na competição. A sequência sem vencer fez a equipe despencar na tabela e ficar no meio da classificação.

A campanha em casa também preocupa. O Bernô tem o terceiro pior aproveitamento como mandante da Série B, à frente apenas de Ponte Preta e América-MG.

O técnico Ricardo Catalá não deve ter problemas para escalar a equipe. O atacante Pedro Vitor segue fora por lesão, e a tendência é que o treinador repita a formação que perdeu para o Athletic por 2 a 1 na última rodada.

Como chega o Ceará?

A pressão aumenta sobre o técnico Daniel Paulista, que ainda busca a primeira vitória no comando do Vozão. Com a equipe na zona de rebaixamento e dona de uma das piores campanhas como visitante da Série B, o treinador deve apostar em uma formação mais ofensiva.

As principais mudanças devem ser as entradas de Sávio na lateral esquerda, na vaga de Sánchez, Nico Ferreira no ataque, substituindo Giulio, e Vina, que disputa posição com Lucas Mugni no meio-campo.

Prováveis escalações

São Bernardo

Alex Alves; Rodrigo Ferreira, Jemerson, Augusto e Pará; Dudu Miraíma, Foguinho e Lucas Lima; Lucas Rian, Echaporã e Felipe Garcia.Técnico: Ricardo Catalá.

Ceará

Richard; Bryan Borges, Julio César, Éder e Sávio (Sánchez); Pavani, João Gabriel e Vina (Lucas Mugni); Melk, Nico Ferreira (Giulio) e Renzo López. Técnico: Daniel Paulista.

Ficha técnica