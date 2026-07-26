De virada, Brasil perde para a Tuquia e fica com prata na Liga das Nações Feminina

A Seleção Brasileira de vôlei amarga o 5º vice na competição

Escrito por Redação jogada@svm.com.br
26 de Julho de 2026 - 15:00 (Atualizado às 15:29)
capa da noticia
Legenda: O Brasil foi superado pela Turquia na decisão por 3 sets a 1
Foto: FIVB

O Brasil perdeu a decisão da Liga das Nações Femininas e ficou com a medalha de prata na temporada de 2026. A final, neste domingo (26), foi disputada contra a Turquia, que venceu por 3 sets a 1, de virada. Deste modo, a Seleção Brasileira segue em busca do título inédito do torneio.

Isso porque o time participou da finalíssima pela 5ª vez e nunca conquistou o ouro. As parciais do duelo foram: 25/23, 23/25, 24/26 e 21/25. A maior pontuadora foi Melissa Vargas, com 33 pontos.

A última vez que a equipe feminina conquistou uma competição de nível global foi o Grand Prix de 2017, que é o torneio que antecede a Liga das Nações. Logo, são nove anos de um jejum mundial.

O próximo compromisso brasileiro é o Sul-Americano da categoria. Com 16 títulos consecutivos, o time comandado por Zé Roberto participa do evento, que será realizado entre 8 e 13 de setembro. A competição tem jogos previstos para o estádio Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, e concede vaga para a Olimpíada de Los Angeles, nos EUA, em 2028, para a equipe campeã.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Esportes Esportes/vôlei Esportes/seleção brasileira

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Imagem da notícia De virada, Brasil perde para a Tuquia e fica com prata na Liga das Nações Feminina
Jogada

De virada, Brasil perde para a Tuquia e fica com prata na Liga das Nações Feminina

A Seleção Brasileira de vôlei amarga o 5º vice na competição

Redação

Há 1 hora

Imagem da notícia São Bernardo x Ceará pela Série B: acompanhe ao vivo
Jogada

São Bernardo x Ceará pela Série B: acompanhe ao vivo

A partida é válida pela 20ª rodada da competição

Redação

Há 1 hora

Imagem da notícia Nos pênaltis, Iguatu perde para Nacional-AM e é eliminado da Série D
Jogada

Nos pênaltis, Iguatu perde para Nacional-AM e é eliminado da Série D

A equipe cearense encerrou participação invicta na competição

Redação

Imagem da notícia Flamengo x São Paulo: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações
Jogada

Flamengo x São Paulo: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Equipes se enfrentam no Maracanã, pela Série A

Crisneive Silveira

Imagem da notícia Palmeiras x Atlético-MG: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações
Jogada

Palmeiras x Atlético-MG: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Equipes se enfrentam em mais uma rodada do Brasileiro

Crisneive Silveira

Imagem da notícia São Bernardo x Ceará na Série B: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações
Jogada

São Bernardo x Ceará na Série B: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

Vozão tenta encerrar jejum de sete jogos sem vencer para deixar a zona de rebaixamento

Liuê Góis