Palmeiras x Atlético-MG: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Líder da Série A, o Palmeiras entra em campo neste domingo (26) para enfrentar o Atlético-MG. O duelo será no Nubank Parque, a partir das 19h30 (de Brasília) em duelo da 20ª rodada.

Sob comando de Abel Ferreira, a equipe soma 44 pontos na competição. São 13 vitórias, cinco empates e apenas uma derrota na competição. Já o Galo está numa situação mais difícil. A equipe liderada por Eduardo Domínguez é 13ª posição da tabela, com 25 somados. São sete vitórias, quatro empates e oito derrotas.

ONDE ASSISTIR

Premiere e Sportv

PALPITES

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PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Palmeiras: Carlos Miguel; Bruno Fuchs, Gustavo Gomez, Murilo e Piquerez; Andreas, Marlon Freitas e Mauricio; Allan, Arias e Paulinho.

Atlético-MG: Éverson; Natanael, Tressoldi, Lyanco e Lodi; Maycon, Perez e Victor Hugo; Cuello, Cassierra e Bernard.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras x Atlético-MG

Data e hora: 26/07, às 19h30 (de Brasília)

Local: Nubank Parque