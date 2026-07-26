Flamengo x São Paulo: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Equipes se enfrentam no Maracanã, pela Série A

Escrito por Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
26 de Julho de 2026 - 06:30
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Legenda: O Flamengo enfrenta o São Paulo neste domingo.
Foto: Adriano Fontes / CRF

Vice-líder, o Flamengo entra em campo neste domingo (26) em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe enfrenta o São Paulo diante do torcedor, no Maracanã, a partir das 18h30 (de Brasília).

O Flamengo é vice-líder da Série A e vem de uma sequência de duas vitórias. Ao todo, são 37 pontos na competição. Já o Tricolor Paulista não vive boa fase e está em 12º lugar na tabela, com 25 somados.


ONDE ASSISTIR

Premiere

PALPITES

inter@


PROVÁVEIS ESCALAÇÕES 

Flamengo: Rossi, Royal (Varela), Vitão (Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Samuel Lino; Lorran (De la Cruz), Bruno Henrique e Pedro.

São Paulo: Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Osório e Wendell; Bobadilla, Pablo Maia, Marcos Antônio e Luciano; Artur e Calleri.


FICHA TÉCNICA

Flamengo x São Paulo
Data e hora: 26 de julho, 18h30
Local: Maracanã, RJ

 

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