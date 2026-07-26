São Bernardo x Ceará terá transmissão da TV Verdes Mares e Verdinha FM

Partida será válida pela 20ª rodada da Série B e marca o início do returno

Escrito por Brenno Rebouças brenno.reboucas@svm.com.br
26 de Julho de 2026 - 06:00
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Legenda: Jogo de ida entre o Vovô e o Bernô terminou empatado em 1 a 1
Foto: Kid Junior/SVM

O Ceará volta a campo pela Série B do Brasileiro no domingo (26), quando encara o São Bernardo fora de casa, pela 20ª rodada da competição. O torcedor alvinegro poderá assistir a partida ao vivo na TV Verdes Mares ou acompanhar a narração na Verdinha FM 92.5 e no canal Jogada, no Youtube.

Com imagens, na TV Verdes Mares a partida terá narração de Brenno Rebouças e comentários de André Almeida. A repórter Marta Negreiros estará direto do estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo, interior de São Paulo. O duelo está marcado para iniciar às 16h.

No rádio, na Verdinha FM, a narração ficará a cargo de Jota Rômulo e terá comentários de Wilton Bezerra. O trabalho de reportagem fica por conta de Fernanda Alves. No Youtube, no canal Jogada, é possível acompanhar o áudio da FM 92.5 com as imagens da cabine de transmissão.

A cobertura completa da partida também estará disponível no Diário do Nordeste, desde o pré-jogo até a repercussão do resultado da partida.

Onde assistir São Bernardo x Ceará?

  • TV Verdes Mares
  • Verdinha FM 92.5
  • Canal Jogada no Youtube
 
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