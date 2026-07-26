São Bernardo x Ceará terá transmissão da TV Verdes Mares e Verdinha FM

O Ceará volta a campo pela Série B do Brasileiro no domingo (26), quando encara o São Bernardo fora de casa, pela 20ª rodada da competição. O torcedor alvinegro poderá assistir a partida ao vivo na TV Verdes Mares ou acompanhar a narração na Verdinha FM 92.5 e no canal Jogada, no Youtube.

Com imagens, na TV Verdes Mares a partida terá narração de Brenno Rebouças e comentários de André Almeida. A repórter Marta Negreiros estará direto do estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo, interior de São Paulo. O duelo está marcado para iniciar às 16h.

No rádio, na Verdinha FM, a narração ficará a cargo de Jota Rômulo e terá comentários de Wilton Bezerra. O trabalho de reportagem fica por conta de Fernanda Alves. No Youtube, no canal Jogada, é possível acompanhar o áudio da FM 92.5 com as imagens da cabine de transmissão.

A cobertura completa da partida também estará disponível no Diário do Nordeste, desde o pré-jogo até a repercussão do resultado da partida.

Onde assistir São Bernardo x Ceará?