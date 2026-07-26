Nos pênaltis, Iguatu perde para Nacional-AM e é eliminado da Série D

A equipe cearense encerrou participação invicta na competição

Escrito por Redação jogada@svm.com.br
26 de Julho de 2026 - 09:50 (Atualizado às 09:54)
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Legenda: O Iguatu perdeu para o Nacional-AM nos pênaltis e foi eliminado nas oitavas de final
Foto: João Marcos / Iguatu

O Iguatu foi eliminado da Série D do Brasileiro. No Morenão, o Azulão empatou em 1 a 1 com o Nacional-AM e foi desclassificado nos pênaltis, sendo superado por 5 a 4 - na ida, as equipes também tinham empatado em 1 a 1. Deste modo, o clube cearense se despede de forma invicta.

Ao todo, acumulou 16 jogos de invencibilidade, encerrando participação nas oitavas de final. Deste modo, o único representante vivo do Estado do Ceará é o Ferroviário, que segue vivo no mata-mata.

Eliminação nos pênaltis

O Nacional-AM iniciou a partida com maior controle das ações, apesar de atuar fora de casa. Melhor no jogo, abriu o placar aos 41 do 1º tempo, com Wendel aproveitando cruzamento para marcar: 0x1.

O Iguatu reagiu nos acréscimos, deixando tudo igual aos 48. Após uma bola levantada na área, o goleiro Igor Rayan acertou Otacílio Marcos na área, e a arbitragem assinalou um pênalti. O centroavante foi para a cobrança, bateu forte e empatou o confronto para a festa no Morenão: 1x1.

Na volta do intervalo, o cenário do duelo foi de maior equilíbrio, sem mais imposição dos times. Como  a ida também registrou esse placar, a disputa da vaga nas quartas de final foi conduzida aos pênaltis.

Nas batidas, o Nacional-AM teve 100% de aproveitamento, enquanto o Iguatu converteu quatro (Otacílio Marcos, Melk, Marquinhos e Pedrinho). Apenas Danilo Nazaré desperdiçou na marca do cal.

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