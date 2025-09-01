Lucas Crispim recusou duas ofertas da Série A para fechar com o Fortaleza; veja bastidores

O meia-atacante Lucas Crispim está próximo de ser anunciado pelo Fortaleza. O Diário do Nordeste apurou que o jogador recusou duas propostas de times da Série A após receber o contato do Tricolor do Pici para voltar a defender as cores do Leão.

Santos e Juventude eram as equipes interessadas na contratação de Lucas Crispim. O jogador de 31 anos estava inclusive em Santos (SP), onde negociava com a equipe comandada pelo técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, ex-Fortaleza.

Ao saber do interesse do Fortaleza em contratá-lo, Lucas Crispim comunicou ao seu staff que encerasse as conversas com outras equipes e desse prioridade ao Leão. Após sinal positivo, as partes chegaram a um acordo e o meia já desembarcou em Fortaleza (CE).

Legenda: Lucas Crispim atuou pelo Fortaleza entre as temporadas de 2021 e 2023 Foto: Fabiane de Paula / SVM

Há um mês, no início de agosto, Lucas Crispim e Fortaleza já haviam negociado, mas a contratação não havia sido concretizada por decisão de Renato Paiva, que entendia que o perfil do atleta não encaixaria com o estilo de jogo dele.

Uma das situações que abriram espaço para a mudança de decisão do Fortaleza foi a saída do meia-atacante Kervin Andrade. O jogador venezuelano foi negociado com o Maccabi Tel Aviv, de Israel, e já viajou para se apresentar à nova equipe.

Lucas Crispim defendeu o Fortaleza entre as temporadas 2021 e 2023. Em seguida, se transferiu para a equipe do Buriram, da Tailândia. O jogador fez 108 partidas pela equipe cearense, marcou nove gols e deu 17 assistências.