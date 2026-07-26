Daniel Paulista exalta postura do Ceará após vitória: 'muito valente e competitivo'

O Vovô venceu o São Bernardo por 4 a 3 pela Série B

Escrito por Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
26 de Julho de 2026 - 20:20 (Atualizado às 20:27)

O técnico Daniel Paulista elogiou a entrega do elenco do Ceará na vitória por 4 a 3 contra o São Bernardo, fora de casa, neste domingo (26), pela 20ª rodada da Série B. O comandante ressaltou que a equipe ainda tem margem para evoluir, mas gostou da postura aguerrida no jogo.

"O Ceará está em reformulação, montando o seu elenco com a competição em andamento, e tinha um jogo complicado, contra uma equipe que também tava tentando reablitação, mas o Ceará foi valente, foi competitivo, mostrou capacidade e algumas coisas positivas. Claro que a gente sai muito feliz e satisfeito com o resultado, mas sabe que tem margem grande de crescimento para melhorar. No nosso momento atual é uma vitória significativa. Com a margem de tempo de recuperação dos atletas, que a gente possa buscar novas vitórias pela sequência que vai vir", afirmou.

No momento, o time é o 16º colocado, com 22 pontos. O próximo duelo é com a Ponte Preta, atualmente na vice-lanterna, com apenas oito somados.

O novo compromisso está marcado para sexta-feira (7), às 20h30, no estádio Presidente Vargas (PV), pela 21ª rodada. Deste modo, o Vovô tem chance de abrir margem do Z-4, que tem o Londrina na 17ª colocação, com 20.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Esportes Esportes/brasileirão série b Esportes/ceará sporting club Esportes/futebol

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Imagem da notícia João Gabriel projeta sequência do Ceará na Série B após vitória: 'nossa virada de chave'
Jogada

João Gabriel projeta sequência do Ceará na Série B após vitória: 'nossa virada de chave'

O Vovô venceu o São Bernardo por 4 a 3, fora de casa, neste domingo (26)

Alexandre Mota

Há 27 minutos

Imagem da notícia Daniel Paulista exalta postura do Ceará após vitória: 'muito valente e competitivo'
Jogada

Daniel Paulista exalta postura do Ceará após vitória: 'muito valente e competitivo'

O Vovô venceu o São Bernardo por 4 a 3 pela Série B

Alexandre Mota

Há 37 minutos

Imagem da notícia Ferroviário perde para Goiatuba e dá adeus à acesso para Série C
Jogada

Ferroviário perde para Goiatuba e dá adeus à acesso para Série C

Time goiano derrotou cearenses pelo placar agregado de 5 a 1

Bruno Quintino

Há 1 hora

Imagem da notícia Em jogo de sete gols, Ceará vence São Bernardo e deixa zona de rebaixamento da Série B
Jogada

Em jogo de sete gols, Ceará vence São Bernardo e deixa zona de rebaixamento da Série B

O jogo foi válido pela 20ª rodada da competição nacional

Alexandre Mota

Há 2 horas

Imagem da notícia De virada, Brasil perde para a Tuquia e fica com prata na Liga das Nações Feminina
Jogada

De virada, Brasil perde para a Tuquia e fica com prata na Liga das Nações Feminina

A Seleção Brasileira de vôlei amarga o 5º vice na competição

Alexandre Mota

Imagem da notícia São Bernardo x Ceará pela Série B: saiba como foi o jogo
Jogada

São Bernardo x Ceará pela Série B: saiba como foi o jogo

A partida é válida pela 20ª rodada da competição

Alexandre Mota