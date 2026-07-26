Daniel Paulista exalta postura do Ceará após vitória: 'muito valente e competitivo'

O técnico Daniel Paulista elogiou a entrega do elenco do Ceará na vitória por 4 a 3 contra o São Bernardo, fora de casa, neste domingo (26), pela 20ª rodada da Série B. O comandante ressaltou que a equipe ainda tem margem para evoluir, mas gostou da postura aguerrida no jogo.

"O Ceará está em reformulação, montando o seu elenco com a competição em andamento, e tinha um jogo complicado, contra uma equipe que também tava tentando reablitação, mas o Ceará foi valente, foi competitivo, mostrou capacidade e algumas coisas positivas. Claro que a gente sai muito feliz e satisfeito com o resultado, mas sabe que tem margem grande de crescimento para melhorar. No nosso momento atual é uma vitória significativa. Com a margem de tempo de recuperação dos atletas, que a gente possa buscar novas vitórias pela sequência que vai vir", afirmou.

No momento, o time é o 16º colocado, com 22 pontos. O próximo duelo é com a Ponte Preta, atualmente na vice-lanterna, com apenas oito somados.

O novo compromisso está marcado para sexta-feira (7), às 20h30, no estádio Presidente Vargas (PV), pela 21ª rodada. Deste modo, o Vovô tem chance de abrir margem do Z-4, que tem o Londrina na 17ª colocação, com 20.