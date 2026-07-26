João Gabriel projeta sequência do Ceará na Série B após vitória: 'nossa virada de chave'

O volante João Gabriel celebrou a vitória do Ceará por 4 a 3 contra o São Bernardo, fora de casa, neste domingo (26), pela Série B. O jovem de 20 anos marcou um dos gols alvinegros do triunfo e pontuou que o placar pode simbolizar uma virada de chave da equipe na competição, com a saída da zona de rebaixamento.

"Acredito que seja a nossa virada de chave. É o 1º jogo do returno e conseguimos uma vitória com gol no final. É continuar trabalhando, mantendo esse espírito. Voltamos para 2º tempo concentrados e com determinação para conquistar a vitória”, declarou.

No momento, o Vovô está na 16ª colocação, com 22 pontos. O primeiro do Z-4 é o Londrina, com 20. O placar foi crucial para encerrar uma sequência de sete jogos sem vencer na competição, retomando a confiança do grupo de jogadores e do técnico Daniel Paulista, que agora conquista o primeiro triunfo à frente da equipe.

O novo compromisso está marcado para sexta-feira (7) contra a Ponte Preta, atualmente vice-lanterna, com oito. A bola rola às 20h30, no estádio Presidente Vargas (PV).