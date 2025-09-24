Diário do Nordeste
Fortaleza tem oito atletas pendurados para sequência decisiva na Série A de 2025; veja lista

Equipe volta a campo no sábado, quando enfrenta o Sport

Escrito por
Crisneive Silveira e Fernanda Alves jogada@svm.com.br
(Atualizado às 21:08)
Jogada
Legenda: Bruno Pacheco, jogador do Fortaleza.
Foto: Kid Junior/SVM

O Fortaleza terá pela frente uma sequência de jogos importantes na luta pela permanência na Série A. No entanto, o time vai precisar redobrar a atenção para não perder jogadores por faltas cometidas. No Brasileiro de 2025, o time comandado por Martín Palermo já teve seis atletas suspensos. Até a 24ª rodada, já são oito pendurados. 

Para o próximo duelo, contra o Sport, o Tricolor do Pici já não poderá contar com Brítez. O atleta recebeu cartão amarelo na partida contra o Palmeiras e chegou a segunda suspensão na temporada. Quem também acumula a marca é o meia Emmanuel Martínez. 

Outros cinco atletas da equipe foram suspensos ao longo do Brasileirão, três deles atacantes: Lucero, Breno Lopes, Marinho e o volante Zé Welison.

Britez
Legenda: Brítez em ação pelo Fortaleza
Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

O grupo ainda tem mais oito atletas pendurados: Lucero, Bruno Pacheco, Matheus Pereira, Yago Pikachu, Lucca Prior, Deyverson, Mancuso e Bareiro. Caso algum receba nova punição, vai desfalcar o time em mais uma partida importante. Logo depois de encarar o time pernambucano, o Fortaleza enfrenta o São Paulo. Depois, o grupo tem Juventude e Vasco, adversários diretos na luta pela permanência.

O Fortaleza volta a campo neste sábado (27), quando recebe o Sport a partir das 16h (de Brasília). A Arena Castelão recebe o duelo válido pela 25ª rodada do Brasileirão.

