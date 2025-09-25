Fortaleza x Sport: plano de segurança de jogo tem veto a materiais de torcida visitante

Representantes do Fortaleza e do Sport estiveram reunidos com o Ministério Público-CE nesta quinta-feira (25) para discutir o plano de segurança para o jogo entre as equipes, na Arena Castelão. O encontro ocorreu na sede das Promotorias de Justiça da capital cearense. Entre os temas, a proibição da entrada de materiais de torcidas organizadas.

Também participaram do encontro integrantes do Governo do Estado, Prefeitura de Fortaleza, além das Polícias Civil e Militar. Os times entram em campo no sábado, na Arena Castelão, na 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Grupo de Trabalho definiu um planejamento estratégico após avaliar o cenário para definir as providências mais apropriadas ao certame. Uma delas é o veto à entrada de material de torcidas organizadas da equipe visitante. Em nota, o MP informou que foram considerados “o histórico de rivalidade entre as torcidas”.

Além disso, foram definidas as escoltas e outros aspectos da segurança com intuito de evitar confrontos entre os grupos.

“Este é um jogo sensível, com histórico de rivalidade de torcidas, sendo o primeiro jogo na nossa capital depois do ocorrido em 2024 em Recife, quando a delegação do Fortaleza foi atacada”, afirmou o promotor André Barbosa, que integra o Nudetor (Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor) e responsável por conduzir a reunião.

Fortaleza e Sport se enfrentam no sábado (27), a partir das 16h (de Brasília), na Arena Castelão. O jogo é válido pela 25ª rodada do Brasileiro.