Exclusivo: Prior abre o coração sobre Fortaleza, Palermo, união do elenco e luta na Série A

Salvar o Fortaleza do rebaixamento e superar o momento difícil do time. Um dos destaques do elenco Tricolor, o jovem Lucca Prior, foi enfático em dizer: “Meu sonho é tirar o Fortaleza da situação em que está”. O jogador, recém-promovido ao time profissional, tem se destacado e atraído atenção mesmo em meio a “tempos difíceis” do Tricolor do Pici, lutando contra o rebaixamento na Série A.

A resiliência do garoto, natural de Franca (SP), chama a atenção. Foi alçado ao time profissional do Leão nesta temporada e não titubeou quando recebeu a oportunidade de entrar em campo. Pelo contrário, mostrou personalidade e agradou à torcida. Apesar do momento difícil do Fortaleza, Prior vive agora aquilo que sonhou desde a infância.

Eu sempre sonhei, desde criança, e trabalhei muito para chegar no time profissional, jogar em um time grande como o Fortaleza. Me dediquei todos os dias aos treinos, fora de campo sempre me cuidei muito bem. Deixei muitas coisas que eu tinha vontade de fazer para realmente focar no meu sonho. Lucca Prior Jogador do Fortaleza, em entrevista exclusiva ao Jogada

Legenda: Lucca Prior realiza sonho de infância ao defender o time profissional do Fortaleza Foto: Kid Júnior/SVM

Mas a ascensão de Lucca Prior no Fortaleza não trata-se somente de uma realização individual. O seu sonho era também o sonho de sua mãe, Cris. Ao longo de sua formação na base, Prior precisou morar longe da mãe, que precisava dar assistência ao filho caçula, de 17 anos. Mas apesar da distância, o sonho da família os conectava.

Mesmo morando em outro estado, Cris fez questão de estar ao lado de Prior sempre que possível e apoiar o filho nos momentos mais especiais. Foi justamente o que aconteceu no dia 26 de julho de 2025, data em que Lucca Prior marcou seu primeiro gol como profissional (contra o RB Bragantino) e levou sua mãe Cris às lágrimas nas arquibancadas da Arena Castelão.

Tenho certeza que vai ficar marcado na minha memória pra sempre, um dos dias mais felizes da minha vida. E minha mãe estando ali junto comigo nesse momento, uma mulher que sempre esteve comigo. Fiquei muito feliz sabendo que todo aquele esforço, nosso trabalho que foi feito durante anos, foi recompensado. Lucca Prior Jogador do Fortaleza

Um sonho não apenas individual, mas também não só familiar. A realização de Lucca Prior é fruto também de expectativa e investimento por parte de uma instituição centenária, o Fortaleza Esporte Clube. Foi assim que, em setembro de 2024, o Leão oficializou a contratação do jovem meia, inicialmente para as categorias de base do Tricolor do Pici.

A adaptação foi rápida. Destaque do time sub-20 do Leão, Prior foi integrado ao time profissional pelo técnico Juan Pablo Vojvoda e agradou a torcida nas primeiras atuações. Com o passar do tempo, ganhou cada vez mais espaço, até chegar à titularidade. Não havia outro caminho senão a renovação de contrato, agora válido até o fim de 2027.

Com certeza foi uma decisão simples, porque é um clube que me acolheu, me deu oportunidade. É meu dever ter gratidão ao clube, aos meus companheiros, ao staff, direção, que sempre me tratou da melhor forma. Quando meu empresário falou que queriam renovar, eu falei: 'Eu quero, quero continuar aqui, porque eu sou feliz aqui'. Lucca Prior Jogador do Fortaleza

Legenda: Lucca Prior realiza sonho de infância no Fortaleza e mira novos objetivos pelo Leão Foto: Kid Júnior/SVM

O NOVO SONHO DE LUCCA: MANTER O FORTALEZA NA SÉRIE A

O sonho de chegar em um time profissional foi realizado por Lucca Prior, mas o jovem de 21 anos não deixa de sonhar. Agora ele tem um novo objetivo. “Meu sonho é tirar o Fortaleza da situação em que está”, disse o meia-atacante em entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste. O Leão está na 19ª posição, com 18 pontos em 23 partidas disputadas.

Restando 15 jogos para o Fortaleza no Campeonato Brasileiro, a equipe cearense precisa somar 27 pontos para alcançar a média histórica de 45 pontos para escapar do rebaixamento. Para isso, a equipe precisará melhorar consideravelmente o seu desempenho nas próximas rodadas. Missão difícil, mas para Prior, não impossível.

A gente não vai desistir. Estamos passando por um momento ruim na zona de rebaixamento, mas vamos buscar tirar o Fortaleza desse lugar que não merece estar. Agora, todo jogo é uma final. Não tem escolha, não tem dia, não tem hora, é todo jogo. Lucca Prior Jogador do Fortaleza

Legenda: Lucca Prior acredita na permanência do Fortaleza na Série A do Brasileirão Foto: Kid Júnior/SVM

Para alcançar este objetivo, uma das palavras de ordem é união, segundo o próprio Lucca. Apesar do momento delicado, o meia fez questão de destacar que o grupo está unido e que isso pode ser um trunfo na luta pela permanência na elite do Brasileirão.

“O grupo é muito unido, um ajuda o outro. A gente tenta estar junto dentro de campo para ter melhor desempenho, tanto no treino quanto no jogo. Isso tem que existir em qualquer time, porque, se não for um time unido, é muito difícil dar certo”, disse o jogador.

CHEGADA DE PALERMO AO FORTALEZA

Prior também destacou a chegada do técnico Martín Palermo ao Fortaleza. Entre os principais elogios, estão a confiança que o treinador passa para os jogadores e também a intensidade dos treinamentos comandado pelo técnico argentino.

Ele (Palermo) nos deixa muito à vontade, dá muita liberdade e também passa confiança: ‘Vai lá e faz aquilo que você sabe.’ Junto também com muito trabalho. Os treinos são muito puxados, bem fortes, com muita intensidade, para que a gente possa dar nosso melhor dentro de campo. Lucca Prior Jogador do Fortaleza

O Fortaleza volta a campo neste sábado (27), quando recebe o Sport na Arena Castelão, em um confronto decisivo na luta contra o rebaixamento. Lucca Prior deve ser relacionado por Palermo para esta partida e disputa uma vaga no meio-campo titular do Leão.