Fortaleza x Sport tem final pela sobrevivência na Série A e tabu

Uma verdadeira “prova da vida” se aproxima de Fortaleza e Sport neste sábado (27), às 16h, na Arena Castelão. Nas últimas posições da Série A, duelam pela chance de seguir lutando pela permanência até o fim, apesar da missão muito difícil. Assim, o resultado negativo pode ser definitivo.

Na tabela de classificação, o Sport é o 20º colocado, com 15 pontos. O Fortaleza é o 19º, com 18. No cenário cearense, restam 15 jogos, e a distância para sair do Z-4 está em sete. Já para o Rubro-Negro, que tem 16 partidas pela frente, a diferença para deixar a zona agora é de 11 pontos.

Legenda: O Fortaleza está na vice-lanterna da Série A, com apenas 18 pontos Foto: reprodução / SrGoool

Por isso, esse promete ser um dos confrontos mais importantes entre as equipes nos últimos anos. Há uma esperança em cada torcida, apesar da certeza no íntimo de que “se perder, acabou de vez”.

Logo, todos os rumos levam ao Gigante da Boa Vista. Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), esses são os times com mais risco de rebaixamento: Sport (91%) e Fortaleza (81%). Logo, se há algum caminho em busca da arrancada é nessa partida.

Tabu histórico

Nas temporadas recentes, a rivalidade entre Fortaleza e Sport cresceu em campo e fora também. Com um caso trágico de violência em 2024 em Recife contra a delegação cearense, as equipes ainda disputaram pontos no Brasileirão, uma final (2022) e uma semi (2024) pela Copa do Nordeste.

O detalhe dessa sequência é a ampla vantagem do time tricolor. O clube defende um tabu de oito jogos sem perder para o rival pernambucano. Ao todo, são cinco partidas e três empates no recorte.

A última derrota foi em 2021, quando perdeu por 1 a 0 na Série A de 2020, com um gol de Thiago Neves, na Ilha do Retiro. Isso porque, em solo cearense, o Fortaleza não é derrotado no duelo há 45 anos. Em toda a história, a única vez que foi superado como mandante foi em 1980, pela Taça de Prata. No geral, são oito vitórias e sete empates. Desde esse resultado, já são 12 partidas sem uma derrota.