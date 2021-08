UFC 265: José Aldo volta ao octógono contra Pedro Munhoz; veja card, horários e onde assistir

A noite de sábado (7) terá disputa do cinturão interino na categoria peso-pesado no UFC 265, entre o norte-americano Derrick Lewis e o francês Ciryl Gane, mas os olhos da torcida brasileira estarão no confronto entre ex-campeão José Aldo e o compatriota Pedro Munhoz, na categoria dos galos (até 61kg).

Os dois atletas do Brasil, curiosamente, tiveram uma sequência de derrotas na organização, depois voltaram a vencer. Aldo vem de trunfo sobre o equatoriano Marlon Vera, e Munhoz bateu o norte-americano Jimmie Rivera, ambos por decisão unânime dos juízes.

Além da luta entre Aldo e Munhoz, o UFC 265 também terá a estreia de Melissa Gatto. Natural de Cascavel (PR), a atleta enfrenta a norte-americana Victoria Leonardo no peso-mosca feminino. Gatto foi contratada pelo UFC em 2019, mas só debuta na organização neste sábado. A última luta da brasileira foi em setembro de 2018.

Já Anderson Berinja mede forças com o também norte-americano Miles Johns na categoria peso-galo. Berinja vem de vitória sobre Martin Day, com uma guilhotina. Acumula um cartel de 21 vitórias e oito derrotas. Já Miles, em 12 lutas, perdeu apenas uma, em fevereiro de 2020.

Luta principal

No confronto principal da noite, promessa de muita trocação entre Derrick Lewis e Ciryl Gane, pelo título interino da categoria. O atual campeão linear da divisão é Francis Ngannou, mas o franco-camaronês desagradou ao presidente do UFC, Dana White, ao pedir mais tempo para a defesa do cinturão.

Diante do cenário, Dana convocou uma nova luta para encontrar um novo campeão.

Dana White Presidente do UFC É a luta que faz sentido (entre Lewis e Gane). Estamos falando dos dois maiores pesos pesados do mundo e que não são campeões da categoria. Isso vai fazer com que a disputa pelo título seja ainda melhor. Será campeão contra campeão. Se o Derrick Lewis vencer, então ele será chamado como o cara que venceu Ngannou.

UFC 265: LEWIS X CIRYL

7 de agosto de 2021, em Houston, nos Estados Unidos

CARD PRINCIPAL (23h, horário de Brasília):

Peso pesado: Derrick Lewis x Ciryl Gane

Peso galo: José Aldo x Pedro Munhoz

Peso meio-médio: Vicente Luque x Michael Chiesa

Peso galo: Song Yadong x Casey Kenney

Peso leve: Bobby Green x Rafael Fiziev

CARD PRELIMINAR (19h15, horário de Brasília):

Peso mosca: Manel Kape x Ode Osbourne

Peso palha: Tecia Torres x Angela Hill

Peso mosca: Victoria Leonardo x Melissa Gatto

Peso meio-pesado: Alonzo Menifield x Ed Herman

Peso palha: Karolina Kowalkiewicz x Jessica Penne

Peso galo: Vince Morales x Drako Rodriguez

Peso galo: Johnny Muñoz x Jamey Simmons

Peso galo: Miles Johns x Anderson Berinja

