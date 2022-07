Torcidas organizadas do Fortaleza são punidas a partir do Clássico-Rei por briga no Castelão

Em reunião realizada nesta segunda-feira (11), na sede da Federação Cearense de Futebol (FCF), as torcidas organizadas do Fortaleza envolvidas em episódios de violência no último jogo, estão impedidas de entrarem nos cinco próximos jogos, com materiais que as identifiquem, começando pelo Clássico-Rei desta quarta-feira (13), pela Copa do Brasil. Além do impedimento, por determinação da polícia militar, as torcidas organizadas receberão medidas educativas.

Segundo relatos de presentes no estádio, o conflito em um dos setores da Arena Castelão se deu pelo confronto entre duas torcidas organizadas do clube que, apesar de torcerem para a mesma equipe, se consideram rivais.

A reunião desta segunda-feira ocorreu entre representantes de Ceará e Fortaleza com a Polícia Militar, Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, Ministério Público e outros órgãos públicos para debater sobre o plano de jogo para o Clássico-Rei.

Outras Definições

Durante a reunião, outras informações foram definidas na operação, como a não venda de bebida alcoólica no dia da partida e logística sobre a torcida visitante: a torcida do Fortaleza poderá deixar o estádio até 30 minutos do segundo tempo. Posteriormente, aguardará 60 minutos após o término da partida a critério da Polícia Militar.

