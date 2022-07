Secretaria de Segurança nega óbito em briga entre torcedores do Fortaleza no Castelão

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) nega óbito durante briga entre torcedores do Fortaleza durante o apagão na Arena Castelão, no jogo com o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, no domingo. Por meio de nota divulgada nesta segunda-feira (11), o órgão informou que procura identificar vítimas das agressões, além dos envolvidos na ocorrência.

O órgão de segurança do Estado informou ao G1 que não houve nenhum óbito relacionado à ocorrência durante a partida. Em nota, a SSPDS relatou que a PM foi chamada para dispersar a situação. Agora, a Polícia Civil investiga o caso.

“A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada, neste domingo (10), para dispersar torcedores que brigavam dentro da Arena Castelão, no final do jogo entre Fortaleza e Palmeiras. A Polícia Civil do Estado do Ceará realiza diligências a fim de identificar vítimas das agressões, bem como para identificar os envolvidos no fato.”

QUEDA DE ENERGIA

Aos 44 minutos do segundo tempo, enquanto Palmeiras e Fortaleza ficavam no empate sem gols, faltou energia na Arena Castelão. A Secretaria do Esporte e Juventude (Sejuv) disse que a falta de energia se deu após um curto-circuito na estação de energia da Enel. Isso teria danificado os geradores do estádio.

VEJA A NOTA DA SEJUV

A Secretaria do Esporte e Juventude (Sejuv) informa que a falta de energia no jogo entre Fortaleza e Palmeiras, na Arena Castelão, ocorreu devido a um curto-circuito na estação de energia da Enel, o qual afetou as instalações do estádio e danificou os geradores da Arena, que não ligaram após a queda de energia. A equipe de manutenção isolou toda a área para restabelecer o funcionamento do gerador. O jogo foi encerrado, pois o conserto excedeu o período de 30 minutos estipulado pelo regulamento para o retorno do jogo. Ainda na noite deste domingo (10), a energia foi restabelecida na Arena Castelão.

VEJA A NOTA DA ENEL

Por outro lado, a Enel relata que a rede de energia que atende o Castelão foi religada. No entanto, as luzes da Arenas não foram religadas por causa de um defeito interno no disjuntor, responsabilidade da administração do estádio.

A Enel Distribuição Ceará informa que às 19h50 deste domingo (10) a Arena Castelão ficou sem energia e, às 19h52, a rede que atende o estádio foi religada novamente. A companhia esclarece que realizou diversas manobras para normalizar o fornecimento e foi constatado que a energia não retornou ao estádio imediatamente por causa de um defeito interno no disjuntor geral, que é de responsabilidade do cliente. Neste momento, equipes da Enel e do Castelão estão trabalhando em conjunto para reparar o equipamento e normalizar o fornecimento de energia no local. A Enel Ceará ressalta que possui diversos pontos de suprimento de energia para abastecer o estádio e que está à disposição do cliente para resolver o defeito interno.

