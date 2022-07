Após novo apagão, Marcelo Paz critica gestão do Castelão: "pode ser melhor administrado"

A Arena Castelão viveu mais um episódio lamentável na noite deste domingo (10). Aos 44 minutos do 2º tempo de Fortaleza x Palmeiras, uma queda de energia impediu que o jogo fosse finalizado. Torcedores relataram roubos e brigas por conta disso. O presidente Marcelo Paz, do Tricolor, criticou a gestão do estádio.

"A gente fica chateado. Como mandante, poxa, novamente acontecendo no nosso estadio...mas aí cabe à gestão do equipamento conseguir resolver esses problemas. Tivemos um problema semelhante em Curitiba, mas foi antes de começar o jogo, e lá foi resolvido. Mas um equipamento da grandeza da Arena Castelão, palco de Copa do Mundo, 63 mil pessoas cabem aqui, pode sim ser melhor administrado", disse, em entrevista ao Premiere.

Segundo o mandatário leonino, os clubes alugam o estádio nos dias dos jogos, mas não são responsáveis pela manutenção.

Marcelo Paz Presidente do Fortaleza "É importante destacar que o equipamento é do Governo do Estado. Administrado pela Secretaria de Esportes. E os clubes, Fortaleza e Ceará, alugam o equipamento nos dias de jogos. E a responsabilidade de manutenção é do Governo do Estado. A gente entende que é feito um trabalho de manutenção, de melhorias, mas tem problemas que precisam ser resolvidos. A gente lamenta que isso aconteça, o torcedor vem a campo para ficar até o final".

Caso repetido

Legenda: Castelão totalmente apagado aos 44 minutos de Fortaleza x Palmeiras Foto: Thiago Gadelha/ SVM

Esta não é a primeira vez que a Arena Castelão sofre apagão durante um jogo. Na final da Copa do Nordeste, contra o Sport, o estádio também sofreu queda de energia nos minutos finais.

Naquela ocasião, a iluminação foi reestabelecida e a partida, posteriormente, retomada.