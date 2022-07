Secretário de Esporte explica 'apagão' no Castelão e garante energia para Clássico-Rei

O titular da Secretaria do Esporte e Juventude (Sejuv) do Governo do Ceará, Rogério Pinheiro, explicou os motivos do colapso de energia na Arena Castelão durante o jogo entre Fortaleza x Palmeiras neste domingo (10). Ao programa Jogada 1º Tempo, do Sistema Verdes Mares, o dirigente ressaltou que a interrupção do sistema elétrico foi motivada por um sobrecarga na rede da Enel.

"Inicialmente, lamentamos muito o ocorrido. É um fato que fugiu do nosso controle. Nós tivemos uma sobrecarga no sistema de energia e isolou o nosso sistema (do estádio), derrubou o sistema de segurança. Desde a Copa do Mundo, temos todos os jogos por geradores, deixamos a energia rodando em paralelo ao sistema de geradores. A sobrecarga foi tão grande que disparou os disjuntores, isolando toda a corrente elétrica que alimenta o nosso sistema, que vai com a luz do campo, o som e a iluminação do estádio. Foi algo que fugiu do nosso controle, não acontece normalmente. Tivemos outro fato semelhante na final da Copa do Nordeste, mas não foi tão grave e conseguimos voltar rapidamente, mas esse jogo foi uma carga tão elevada, que demoramos para retomar. Hoje está em pleno funcionamento, ainda ontem, 1h40 após a interrupção", declarou.

O secretário também revelou que o estádio possui sete geradores, sendo seis a gás e um a diesel. Mesmo assim, o problema no sistema da Enel teria evitado o funcionamento dos equipamentos. Deste modo, a Sejuv realizará a contratação de um serviço de backup para evitar novas quedas.

"O que estamos fazendo é a contratação de um sistema de backup, outros geradores, para caso isso aconteça. Esse gerador funciona como backup. Nós trabalhamos em paralelo (à energia da Enel) e fizemos já com o nosso gerador e o gerador suporte, tanto que o público nem percebe essa queda (de energia). Ontem foi o inverso, uma sobrecarga que isolou todo o sistema elétrico", explicou.

Violência

Legenda: Torcedores entraram em confronto na Arena Castelão Foto: Reprodução

O jogo entre Fortaleza x Palmeiras foi interrompido aos 44 minutos do 2º tempo, quando a Arena Castelão sofreu um apagão. Sem luz, o juiz Wilton Pereira Sampaio (FIFA) definiu o fim da partida. E as arquibancadas se tornaram palco de uma confusão entre torcedores do próprio time cearense.

Rogério Pinheiro ressaltou que o protocolo de segurança, com efetivo policial, foi cumprido. "Lamentamos muito os fatos, o efetivo solicitado estava dentro do planejamento normal. Infelizmente tivemos essa sobrecarga de energia da Enel, mas após o fato, as equipes de brigadista e saúde prestaram auxílio. Não tivemos notícia de nenhum óbvio, mas a demanda (de segurança) foi ideal, tudo foi executado, o que garantia sim a segurança. Infelizmente, tivemos elementos travestidos de torcedores que ocasionaram todo esse transtorno na área externa e interna do Castelão”, afirmou.

A próxima partida no estádio será o Clássico-Rei, na quarta (13), às 20h, pela volta das oitavas da Copa do Brasil. O titular da Sejuv indicou que uma reunião ocorrerá nesta segunda (11), a partir das 14h, para definir o planejamento do jogo, que reúne as torcidas de Ceará e Fortaleza.

"Agora, às 14h, tem reunião assim como são realizadas em todas as partidas sobre segurança. Na quarta-feira é um evento especial, um maior público registrado, porque envolve as duas maiores torcidas. Temos garantia de ter energia (no Clássico-Rei) e vamos reforçar (a energia)”, detalhou.