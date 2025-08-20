Diário do Nordeste
Torcida do Fortaleza protesta em chegada do time após eliminação da Libertadores: 'Elenco de várzea'

A torcida protestou, mas não teve contato com os jogadores

Escrito por
Vladimir Marques e Walber Freitas producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 22:55)
Jogada
Legenda: Torcida do Fortaleza exibe faixas de protesto em desembarque do time nesta quarta-feira (20)
Foto: LUCAS CATRIB / SVM

A torcida do Fortaleza protestou na chegada da delegação tricolor nesta quarta-feira (20), após a eliminação na Libertadores. Os torcedores se concentraram na área de desembarque, mas os jogadores saíram pelo terminal de cargas.

No protesto, os torcedores exibiram faixas: 'Elenco de várzea' e 'Marcelo acabou a Paz'. A torcida também cantou 'time sem vergonha' e 'pra jogar no Leão tem que ter disposição'.

Apenas integrantes da diretoria do Fortaleza, rouparia e funcionários desembarcaram pela área onde estavam os torcedores que protestavam. O diretor Sérgio Papelin foi cobrado pelos torcedores. 

 

Richardson em campo









Jogada










Foto de CandidaLuz e Juliana Rocha: Atletas kitesurfistas









Jogada






Foto de Juan Pablo Vojvoda







