Torcida do Fortaleza prepara protesto contra Caio Alexandre neste sábado; Veja

A torcida do Fortaleza está preparando um protesto contra o jogador Caio Alexandre para o jogo deste sábado (21) diante do Bahia. O torcedor do Leão confeccionou células fictícias no valor de R$ 3,00 com a imagem do meio-campista que teve passagem marcante pelo Tricolor do Pici e hoje defende o outro nordestino. A partida acontece às 21 horas (de Brasília) na Arena Castelão.

Esse será o primeiro encontro entre o atleta e seu ex-clube na capital cearense. Caio Alexandre já enfrentou o Fortaleza depois que acertou com o Bahia, mas a partida foi disputada em Salvador (BA), no primeiro turno da Série A do Brasileirão 2024. Naquela ocasião, o Bahia venceu por 1 a 0.

O camisa 19 do time baiano teve uma boa passagem pela equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda. Foram 77 partidas disputadas, seis gols, seis assistências, e o título do Campeonato Cearense de 2023.

Legenda: Caio Alexandre pelo Bahia Foto: Divulgação / @ecbahia

No atual clube já soma 53 jogos, três gols e quatro assistências, sendo titular do Esquadrão.