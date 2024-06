Torcida do Borussia Dortmund lota rua de Londres antes de final da Liga dos Campeões; veja

Borussia Dortmund e Real Madrid se enfrentam neste sábado (1), pela final da Liga dos Campeões. Em um vídeo que circula nas redes sociais, a torcida do time alemão aparece em grande número caminhando pelas ruas de Londres (local da partida) e cantando em apoio ao clube. A bola rola no gramado de Wembley, na Inglaterra, às 16 horas (horário de Brasília).

Veja vídeo:

Daqui a algumas horas, durante a final da @ChampionsLeague, torcerei pelo @realmadrid porque sou muito fã de @vinijr e companhia. Mas, convenhamos: no quesito torcida, o @BlackYellow já ganhou. pic.twitter.com/hSed5xmki3 — Antonio Tabet (@antoniotabet) June 1, 2024

A equipe alemã vai em busca do seu segundo título no torneio. A última conquista aconteceu há 27 anos, em 1997. Já o Real Madrid espera levantar sua 15ª taça e dar continuidade a supremacia na Europa.

Até chegar na final, o Dortmund terminou como líder do Grupo F e superou as equipes do PSV, Atlético de Madrid e PSG. O Real Madrid também liderou o seu grupo (Grupo C), e no mata-mata eliminou o RB Leipzig, Manchester City e Bayern de Munique.