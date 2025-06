Torcedor mirim do Ceará se emociona ao encontrar Hulk e ganha presente do camisa 7

Uma cena emocionante após o duelo entre Ceará e Atlético Mineiro, válido pelo Campeonato Brasileiro, tem repercutido nas redes sociais. Ao final da partida, disputada na Arena Castelão, um pequeno torcedor do Vozão teve um encontro inesquecível com o atacante Hulk, do Galo.

O garoto, que comemorava seu aniversário de 8 anos, aguardava na saída dos vestiários quando se deparou com o elenco do Atlético deixando o estádio. Visivelmente emocionado ao ver de perto seu ídolo, o camisa 7, o torcedor foi surpreendido com um gesto carinhoso de Hulk, que não apenas o abraçou, mas também lhe entregou um presente especial.

O momento foi registrado pelas câmeras do conteúdo multimídia do Atlético, com imagens de Pedro Souza, e compartilhado nas redes sociais do clube e na Galo TV, emocionando torcedores de todo o país. A atitude do atacante reforça seu carinho pelos fãs e viralizou como um dos momentos mais tocantes da rodada.

