Titi sai em defesa dos torcedores após Fortaleza admitir erro em logística: 'eles são o diferencial do clube'

Dois dias após o torcedor do Fortaleza vivenciar cenas lamentáveis na entrada da Arena Castelão, o zagueiro Titi saiu em defesa do público durante entrevista coletiva realizada na tarde desta sexta-feira (7), no Pici. O primeiro jogo da final da Copa do Nordeste entre Fortaleza e CRB foi marcado por confusão nos arredores da Arena Castelão, longas filas antes do início da partida e caos para os torcedores deixarem o estádio após o apito final. Para o atleta Tricolor, é importante que o clube tome providências para melhorar a logística do torcedor no estádio.

"Falando um pouco sobre o que aconteceu na questão da logística do jogo passado, tenho certeza que a diretoria vem tomando todas as providências necessárias para que o nosso torcedor seja cada vez melhor acolhido no seu estádio. Precisamos tratar bem o nosso torcedor, porque eles são o diferencial desse clube", disse Titi.

Legenda: Titi em coletiva de imprensa Foto: Marta Negreiros/SVM

Reclamações e respostas

Na noite da quinta-feira (6), o Fortaleza emitiu uma nota nas redes sociais admitindo o erro na operação de saída do estádio. "Na saída, a nossa operação de jogo errou ao não acompanhar a retirada total dos gradis, o que obstruiu o fluxo, e atrapalhou as passagens dos torcedores, como pode ser visto nas imagens que circulam nas redes sociais. A retirada, já a partir do próximo jogo, ser feita bem antes do final da partida, para que isto não volte a ocorrer na saída de nossa torcida", diz a nota enviada pelo clube.

Uma outra reclamação do torcedor foi sobre as poucas opções para entrar no estádio. A denúncia era de que portões foram fechados, obrigando o torcedor a ter poucas alternativas para ter acesso ao estádio. Na nota, o Fortaleza responsabiliza a Polícia Militar pela decisão. "No entanto, por ordem da Polícia Militar, o portão para pedestres do estádio da P1 Sul foi fechado, o que ocasionou uma série de transtornos, dada a necessidade de locomoção do público e consequente aglomeração em outras entradas", diz a nota.

Procurada pela reportagem do Sistema Verdes Mares, a assessoria da Polícia Militar disse que adotou um protocolo padrão para o jogo.

A Polícia Militar do Ceará informa que realiza o policiamento em praça desportiva de forma técnica e integrada com os demais órgãos e entidades, buscando a garantia da ordem e da segurança de todas as pessoas.

No jogo de futebol realizado no último dia, 05, na Arena Castelão, entre Fortaleza x CRB, empregamos as medidas de segurança protocolares que cabem ao serviço executado por esta Corporação no referido ambiente desportivo e na sua circunscrição, sempre visando a segurança e bem estar de todos.

Na partida, o Tricolor derrotou o CRB por 2 a 0 e abriu boa vantagem na busca pelo título da Copa do Nordeste. O jogo de vola será no próximo domingo (9), em Maceió.