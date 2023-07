Titi lamenta nova derrota do Fortaleza na Série A e avalia atuação: 'muitos pontos a desejar'

O zagueiro Titi, capitão do Fortaleza na derrota por 3 a 0 para o RB Bragantino, na noite deste sábado (29), pela 17ª rodada da Série A do Brasileirão 2023, concedeu entrevista após o término da partida e avaliou a atuação do Tricolor do Pici no revés.

"A gente é uma equipe muito forte, psicologicamente, tecnicamente, fisicamente, somos muito preparados. Não estivemos hoje à altura da partida, deixamos muitos pontos a desejar e consequentemente fomos derrotados", destacou o jogador.

Esta foi a terceira derrota consecutiva do Fortaleza na Série A do Brasileirão e a segunda seguida jogando em casa. Para Titi, a equipe está devendo e precisa voltar a vencer diante do seu torcedor.

Foto: Fabiane de Paula / SVM

"Serve de aprendizado, de lição, porque queremos colocar novamente o Fortaleza em uma competição internacional e vencer dentro de casa é importantíssimo. São duas derrotas seguidas dentro de casa. Uma equipe como a nossa, que sempre é muito forte nos nossos domínios, não pode sofrer dois reveses assim", disse.

O Fortaleza volta a campo na próxima terça-feira (1º), quando visita o Libertad, no Paraguai, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2023.

"Terça-feira já temos um jogo importantíssimo, um dos jogos mais importantes da história do Fortaleza. Com toda certeza vamos estar fisicamente, psicologicamente, mentalmente preparados para fazer um grande jogo e trazer um resultado positivo para o segundo jogo", pontuou Titi.