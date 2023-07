Torcedora invade o campo durante derrota do Fortaleza para o Bragantino; veja imagens

Uma cena inusitada marcou a derrota do Fortaleza por 3 a 0 para o RB Bragantino na noite deste sábado (29) na Arena Castelão. Por volta dos 33 minutos do segundo tempo, uma torcedora invadiu o gramado e abraçou jogadores como Calebe e Thiago Galhardo.

Diante da situação, o juiz do jogo, o mineiro André Luiz Skettino Policarpo Bento, paralisou a partida, que no momento era vencida pelo Bragantino pelo placar de 2 a 0. Profissionais da segurança entraram em campo e retiraram a mulher.

Ao ser retirada do gramado da Arena Castelão, a torcedora sorriu e acenou para os torcedores que estavam presentes no estádio. De acordo com boletim divulgado pelo Fortaleza, 26.124 torcedores estiveram no Castelão para acompanhar a partida.

VEJA IMAGENS DO MOMENTO DA INVASÃO

Legenda: Torcedora abraçando Calebe Foto: Fabiane de Paula/SVM

Legenda: Torcedora abraçando Galhardo Foto: Fabiane de Paula/SVM

Legenda: Torcedora invadiu o gramado da Arena Castelão Foto: Fabiane de Paula/SVM

Legenda: Torcedora sendo retirada do gramado Foto: Fabiane de Paula/SVM

Dentro de campo, o Fortaleza não fez uma boa atuação e acabou derrotado por 3 a 0 para o Bragantino, a terceira derrota consecutiva na Série A do Brasileirão. O próximo jogo diante do seu torcedor será no dia 8 de agosto, contra o Libertad, pela Copa Sul-Americana.