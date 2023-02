Tinga comenta sobre ajustes de Vojvoda e prega respeito no Clássico-Rei: ‘não tem favorito’

O lateral-direito Tinga, capitão do Fortaleza, concedeu uma entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira (6), no Pici. O jogador avaliou a derrota sofrida pelo Leão diante do ABC, no último final de semana, e também projetou o primeiro Clássico-Rei de 2023, contra o Ceará, que acontece nesta terça-feira (7), no Estádio Presidente Vargas (PV).

“Pressão vai ter todo jogo, ainda mais em um clássico, mas eu acho que dos dois lados. Claro que eles vieram de um resultado positivo e a gente de um resultado negativo, mas isso faz parte do futebol. O problema vai ser dentro do campo amanhã”, destacou Tinga ao citar a derrota do Fortaleza para o ABC e a vitória do Ceará sobre o Sampaio Corrêa.

Perguntado sobre um possível favoritismo do Fortaleza, Tinga foi categórico em afirmar que um clássico é um jogo diferente. “Não tem favorito. Independente de divisão, de orçamento, eu acho que clássico não tem. O Ceará é uma equipe muito competitiva, com muita qualidade. Tem vários jogadores que mantiveram, jogadores que contrataram com muita qualidade. Clássico é detalhe e a gente está preparado para isso.”

JOÃO RICARDO E BRUNO PACHECO DO LADO TRICOLOR

Tinga também destacou a importância de ter ao seu lado o goleiro João Ricardo e o lateral-esquerdo Bruno Pacheco, ex-jogadores do Ceará. “São dois jogadores de muita qualidade, vieram para somar, para nos ajudar muito. Já falaram muito do Ceará. Eles nos ajudaram de alguma maneira de ver o que a gente pode fazer para fazer uma surpresa. São dois jogadores que estão aqui para nos ajudar muito.”

MUDANÇAS DE VOJVODA

O técnico argentino Juan Pablo Vojvoda tem promovido muitas alterações nos esquemas do Fortaleza neste início de temporada. Com novos jogadores no plantel, o treinador tem feito ajustes em busca da escalação ideal.

“Acho que o nosso time mudou um pouco e o Vojvoda está mudando os esquemas. A gente está se adaptando, os jogadores novos também. A gente tem que pensar no coletivo, como o Vojvoda está fazendo, todo mundo tendo ritmo de jogo. O grupo está bem preparado para fazer um grande ano. Esperamos que neste primeiro semestre a gente consiga conquistar títulos e também passar na Libertadores”, afirmou Tinga.