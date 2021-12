Tiago Nunes pede desculpa ao torcedor, projeta 2022 e fala em reforçar elenco; veja coletiva

O Ceará encerrou a temporada de 2021 com uma vaga na Sul-Americana, mas um sentimento de frustração por parte da torcida pela não classificação à Libertadores. Na última rodada da Série A, o time foi superado pelo Palmeiras fora de casa e encerrou as chances. Assim, o técnico Tiago Nunes se desculpou com a torcida alvinegra e projetou mudanças para 2022.

"Esse final ficou um gosto amargo porque se criou uma expectativa, que foi gerada por nós mesmos. Mostramos ao torcedor que era possível (a Libertadores) e ele nos abraçou. Queria pedir desculpa ao torcedor porque foram maravilhosos conosco, tivemos uma grande vitória no Clássico-Rei, mas faltou para conseguir a vaga na Libertadores. É deixar o caminho aberto para no próximo ano voltar a figurar em bom nível e melhorar o que tivemos na temporada”, disse.

Com três meses de trabalho, o treinador fez o Vovô igualar a melhor colocação da história alvinegra na Série A dos pontos corridos (11º) e melhorou o desempenho ofensivo, somando 50 pontos no fim. Com contrato para 2022, o técnico ressaltou necessidade de reforços.

"Foram três meses de trabalho, muitos jogos em pouco tempo. Vivi um momento intenso, me adaptei ao clube e há potencial de crescimento, mas precisa melhorar coisas pontuais, como o campo, o CT, para desenvolver melhor a parte técnica. Mas também buscar jogadores com fome e disposição para aumentar o nível do elenco para que a gente possa evoluir e ter uma performance melhor”, afirmou.

O elenco alvinegro recebeu férias da temporada de 2021 e tem reapresentação marcada para o dia 8 de janeiro. Durante o intervalo, a comissão técnica se reunirá com a diretoria para avaliar o grupo de jogadores, as metas de 2022 e os pontos de melhorias no clube.

Assista coletiva de Tiago Nunes: