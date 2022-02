Tiago Nunes explica sequência no Ceará e plano na Copa do Nordeste: “colocar todo mundo para jogar”

O Ceará iniciou a temporada de 2022 com o técnico Tiago Nunes. Contratado em agosto, o profissional chegou com a missão de melhorar o desempenho do elenco e encerrou o ano com vaga para a Copa Sul-Americana. Em participação no podcast ‘Rolou o Melão’, da ESPN, o treinador ressaltou os motivos que o trouxeram ao Vovô e permitiram a continuidade do trabalho.

“Quando vim, eu tinha um estudo prévio porque eu me identifiquei com a equipe, um time muito forte, com transição, e não pensei duas vezes porque o cenário nordestino é forte, de mercado que abre possibilidade de sair do Fortaleza para o Flamengo ou para o exterior. Há competitividade aqui, mais uma vez o Ceará vai disputar o calendário cheio, com chance de ser campeão regional, na Sul-Americana pelo segundo ano, além das competições nacionais, tudo isso com torcedor indo ao estádio”, afirmou.

A força da torcida alvinegra também foi exaltada pelo comandante, com partidas de casa cheia na reta final da Série A de 2021. "A gente terminou a temporada colocando 50 mil no estádio, e era um jogo contra América-MG. Na condição normal, em outra praça esportiva teria metade disso. Eu vivi três anos no Athletico-PR e lotei o estádio apenas em final de campeonato, e eram 30 mil pessoas. Esse engajamento marca uma época e faz com que acabemos o preconceito”, revelou.

Teste na Copa do Nordeste

Dentre os pontos abordados, Tiago Nunes também detalhou a estratégia da comissão técnica para a Copa do Nordeste de 2022. Com o Ceará finalista das últimas edições, sendo campeão em 2020, o treinador reforçou importância da torneio, mas admitiu que vai utilizar a competição para testes.

Legenda: Tiago Nunes tem a difícil missão de montar o Ceará para a Copa do Nordeste Foto: Thiago Gadelha / SVM

“Vou fazer o máximo possível para fazer revezamento, colocar todo mundo para jogar essa competição. A gente tem adversários duros, mas eu quero dar ritmo de jogo para todos os jogadores poderem jogar na competição. É ser competitivo, mas usar (a Copa do Nordeste) pra rodar o grupo e saber quem está no melhor momento. Na hora de começar o Brasileirão e o mata-mata, a gente chega ao estágio mais avançado de saber quem deu mais liga. O torcedor tem a escalação na ponta da língua, mas a gente que trabalha tem o entendimento de quem está melhor”, completou o técnico.

A estreia alvinegra em 2022 foi com vitória contra o Sergiipe, fora de casa, pelo Nordestão. O próximo compromisso é sábado (5), contra o Fortaleza, às 17h45, na Arena Castelão.