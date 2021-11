Tiago Nunes enaltece maturidade do Ceará para vencer e comemora chegada ao G-10

O técnico Tiago Nunes mostrou-se mais uma vez satisfeito com a atuação do Ceará, que conquistou uma vitória importante diante do Cuiabá, no domingo (7), pela 30ª rodada da Série A. Para ele,a a equipe foi madura para entender o jogo e chegar na parte de cima da tabela, agora em 10º lugar, feito comemorado pelo treinador.

"Foi uma vitória da maturidade. Soubemos entender o jogo, diante de um adversário que perdeu pouco, que se defende bem. Conseguimos criar muitas chances, 16, sendo seis claras de gol e vencemos a partida. Foi mais um jogo sem sofrer gols e contamos com uma bola parada que a gente treina, com a qualidade na batida do Vina e o mérito do Messias em cabecear. São 3 pontos muito importantes, estamos na primeira página da tabela e nos dá tranquilidade para chegar no nosso primeiro objetivo e depois pensar em grandes feitos no campeonato".

O treinador destacou o apoio do torcedor, que compareceu em grande número ao Castelão.

"A recepção quando chegamos ao estádio foi calorosa, impressionante. O amor que a torcida tem pelo Ceará nos motivoda demais, nos inspirou. A torcida apoiou o tempo todo e agradeço a presença dela mais uma vez, agora em maior número"

Cobrador

O Ceará teve um pênalti aos 34 minutos do 2º tempo quando vencia por 1 a 0 e Cléber foi o cobrador, perdendo a penalidade. Antes do lance, ele, Vina e Fernando Sobral conversaram sobre quem ia bater e Tiago Nunes explicou:

"Temos uma lista batedores e o Cléber está na lista. Os jogadores têm autonomia para decidir naquele momento. Eles decidiram, eu dou liberdade para isso. Acabou sendo o Cléber a bater, ele não foi feliz dessa vez, mas não estamos aqui para crucificar ninguém. Na próxima ele pode bater e fazer o gol".

Na quarta-feira (10), o Ceará enfrenta o Athlético/PR na Arena da Baixada, às 18h30 pela 31ª rodada da Série A.

Confira a coletiva do técnico Tiago Nunes