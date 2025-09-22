Técnico do Sport trata jogo com Fortaleza como decisão

O Sport voltou a vencer na Série A e ganhou mais esperança na luta contra o rebaixamento. Neste domingo (21), o time pernambucano bateu o Corinthians por 1 a 0, em casa, e subiu para 14 pontos, apesar de seguir na lanterna. Assim, o treinador Daniel Paulista projetou o jogo com o Fortaleza, atual vice-lanterna, como uma decisão pela sobrevivência.

"Vai ser um um confronto direto pela posição que as duas equipes estão na classificação. Particularmente, não tenho muita informação (sobre o Fortaleza) porque o foco era o Corinthians, então, a partir de terça-feira, nós estaremos concentrado as ações para essa decisão, nós temos que encarar dessa forma, mas vejo que o Sport tem encarado todo jogo como uma decisão, pela nossa situação, acho que não pode ser diferente. Não porque nós vamos enfrentar um time que está embaixo, mas temos que enfrentar todas as equipes da mesma forma, tentando ganhar sempre porque nós precisamos pontuar, não podemos passar uma rodada sem pontuar. Nós temos que andar um degrau ou três como fizemos com o Red Bull (Bragantino), que não deu para ganhar, então traz um ponto que é importante. Então vamos continuar trabalhando, vai ser um jogo difícil pela frente, a sequência nossa não vai ser fácil, mas os pés têm que continuar no chão e no trabalho”. Daniel Paulista Técnico do Sport

Em 22 jogos, o Sport tem apenas duas vitórias na Série A. Apesar disso, diminuiu a distância para o Fortaleza para quatro pontos. Logo, se vencer, sonha em sair da lanterna. Para a partida, Daniel não terá o volante Zé Lucas, mas tem a volta do meia Lucas Lima.

“Sobre a escalação, acho que é muito prematuro para definirmos a escalação, até porque tem que olhar o adversário, a maneira como ele joga, e acho que para esse jogo (contra o Corinthians), essa escalação era era a ideal, mas para o jogo do Fortaleza, a gente não sabe. O Zé Lucas recebeu o 3º cartão amarelo e já é uma ausência certa, mas temos a volta do Lucas Lima também, que é um reforço. A gente teve o Cariús novamente em condições de nos ajudar dentro da partida e, possivelmente, na semana que vem, vai estar ainda numa melhor condição física. Assim, vamos ter calma e tranquilidade para no jogo contra Fortaleza fazermos uma grande apresentação”. Daniel Paulista Técnico do Sport

A escalação titular contra o Corinthians teve: Gabriel; Aderlan, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Zé Lucas, Hyoran e Matheusinho; Léo Pereira e Derik Lacerda. O duelo com o Fortaleza será no próximo sábado (27), às 16h, na Arena Castelão.