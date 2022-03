Gabriel Medina passa por cirurgia em São Paulo

O surfista Gabriel Medina foi internado nesta quinta-feira (31) em São Paulo para se submeter a uma cirurgia nasal. O procedimento é funcional e não por problema de saúde grave.

A intervenção será para melhorar o fluxo nasal e, consequentemente, a qualidade de respiração do atleta campeão mundial. As informações são do colunista Léo Dias, do jornal Metrópoles.

Sem barba e sem bigode

Nesta quinta, Medina publicou stories sem barba e sem bigode, condições pré-operatórias para a realização da cirurgia. Desse modo, o surfista seguirá fora do Campeonato Mundial, sem previsão de retorno.

Conforme fontes do colunista, o procedimento foi realizado no Hospital Israelita Albert Einstein. Ele deve receber alta ainda hoje.