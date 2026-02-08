Super Bowl 2025/2026: onde assistir ao vivo e horários

New England Patriots e Seattle Seahawks se enfrentam pelo Super Bowl LX neste domingo (8), às 20h30 (de Brasília). A partida será no Levi’s Stadium, em Santa Clara, na Califórnia.

Além do jogo, tido como maior evento esportivo do mundo, a final da liga de futebol americana terá o show do Bad Bunny no intervalo. No Brasil, a NFL promoverá um evento oficial no Rio de Janeiro, o Super Bowl LX Experience, com trações musicais e gastronômicas também terão espaço no evento, além de loja com produtos oficiais.

SHOW DE BAD BUNNY

Mesmo quem não acompanha de perto o futebol americano costuma reservar um tempo para assistir à grande final, seja pelo clima de espetáculo ou, principalmente, pelo tradicional e aguardado show do intervalo, que já se tornou uma atração à parte. Em 2026, a grande atração será Bad Bunny.

O cantor porto-riquenho venceu o Grammy de Melhor Álbum do Ano em 2026 por Debí Tirar Más Fotos. O show musical do Super Bowl, com duração média entre 10 e 15 minutos, é considerado uma das maiores vitrinas do entretenimento mundial e costuma projetar ainda mais os artistas que sobem ao palco. Neste ano, a participação de Bad Bunny chama atenção especial e gera grande expectativa, principalmente pelo momento político em que acontece.

ONDE ASSISTIR

TV: ESPN e SporTV

Streaming: Disney+, GeTV (YouTube) e NFL League Pass (DAZN)

FICHA TÉCNICA

Data: 08/02/2026

Horário: 20h30 (de Brasília)

Local: Levi’s Stadium, em Santa Clara, na Califórnia