Sport x Vitória pela Série A: veja onde assistir, horário e escalações

Partida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 14:56)
Jogada
Legenda: O Sport é o unico rebaixado matematicamente para a Série B 2026
Foto: Paulo Paiva/ Sport Recife.

Sport e Vitória se enfrentam neste domingo (23), pela 35ª rodada da Série A. O jogo será às 18h30 (horário de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife (PE).

O Leão da Ilha é o último colocado da Série A com apenas 17 pontos e já está rebaixado. Já o Leão da Barra, é o 17º com 36 pontos.

O Sport vem de derrota para o Botafogo no Nilton Santos por 3x2, enquanto o Vitória vem de empate em 0x0 com o Palmeiras no Allianz Parque.

ONDE ASSISTIR

Premiere. 

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SPORT: 

Caíque; Matheus Alexandre, Ramon Menezes, Thyere e Luan Cândido; Rivera, Lucas Kal, Lucas Lima e Matheusinho; Léo Pereira e Pablo. Técnico: César Lucena.

VITÓRIA: 

Yuri Sena; Edu, Camutanga, Lucas Halter e Cáceres; Baralhas, Ronald e Ramon; Aitor, Erick e Renzo López. Técnico: Jair Ventura.

Arbitragem

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Anne Kesy Gomes de Sa (AM)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

