Sport x Ceará tem forte chuva antes de início do jogo das quartas da Copa do Nordeste; veja vídeo

Uma chuva torrencial caiu antes da partida entre Sport x Ceará, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (9), na Ilha do Retiro, no Recife. Os times lutam por vaga na semifinal da competição. Acompanhe o duelo em tempo real aqui.

As imagens são do repórter Diogo Marques, do ge de Pernambuco.

O Sport avançou de fase como segundo do Grupo A, com 12 pontos somados, numa campanha com quatro vitórias e três derrotas. Já o Alvinegro garantiu vaga nas quartas em terceiro lugar do Grupo B, com 13 pontos. O time comandado por Léo Condé tem quatro vitórias, um empate e duas derrotas.