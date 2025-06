Sorteio das oitavas de final da Libertadores de 2025: horário, potes e adversários do Fortaleza

A Copa Libertadores de 2025 define os confrontos das oitavas de final nesta segunda-feira (2). Por meio de sorteio, na sede da Conmebol, no Paraguai, às 12h (de Brasília), os embates serão conhecidos. O Brasil é representado no mata-mata por seis clubes: Botafogo, Flamengo, Fortaleza, Internacional, Palmeiras e São Paulo. Ao todo, 16 times participam do chaveamento das partidas.

O evento também sacramenta o caminho dos participantes nas eliminatórias até a final marcada para Lima, no Peru, no dia 29 de novembro. O estádio escolhido ainda será divulgado pela Conmebol.

Dos brasileiros, o único eliminado foi o Bahia. A equipe comandada por Rogério Ceni ficou na 3ª posição do Grupo F, deixando a Libertadores e avançando para os playoffs da Copa Sul-Americana. Logo, só avançaram às oitavas os dois melhores de cada chaveamento, o que impacta no sorteio.

Formato do sorteio

As oitavas de final da Libertadores reúne times de Argentina, Brasil, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai, com 16 clubes. Pelo regulamento, as equipes serão divididas em Pote 1 (líderes dos grupos) e Pote 2 (vice-líderes dos grupos), sem nenhuma restrição dos enfrentamentos por país.

Como o mata-mata é disputado em dois jogos, a partida de volta terá mando do clube do Pote 1. No Pote 2, por exemplo, o Fortaleza, único nordestino vivo, pode enfrentar: Palmeiras, São Paulo, Racing-ARG, River Plate-ARG, Estudiantes-ARG, Vélez Sarsfield-ARG, Internacional e LDU-EQU.

Pote 1 : Palmeiras, São Paulo, Racing-ARG, River Plate-ARG, Estudiantes-ARG, Vélez Sarsfield-ARG, Internacional e LDU-EQU.

: Palmeiras, São Paulo, Racing-ARG, River Plate-ARG, Estudiantes-ARG, Vélez Sarsfield-ARG, Internacional e LDU-EQU. Pote 2: Botafogo, Peñarol-URU, Flamengo, Fortaleza, Atlético Nacional-COL, Libertad-PAR, Universitário-URU e Cerro Porteño-PAR.

Onde assistir

O sorteio será transmitido ao vivo nos canais da Conmebol e Diário do Nordeste (YouTube), além da ESPN (TV Fechada) e Disney+ (serviço de streaming).

Premiação da Libertadores

Na Libertadores, quem avançar às quartas ganha US$ 1,7 milhão (R$ 9,6 milhões) em premiação da Conmebol. O valor é maior que o obtido por chegar nas oitavas: US$ 1,25 milhão (R$ 7,1 milhões).