Fortaleza garante premiação milionária com vaga nas oitavas da Libertadores; veja valor

O Fortaleza está classificado às oitavas de final da Libertadores de 2025. A vaga foi obtida nesta quinta (29), no estádio El Cilindro, mesmo com a derrota para o Racing, da Argentina, por 1 a 0 - a vitória do Colo-Colo contra o Atlético Bucaramanga ajudou na classificação cearense. Assim, o time confirmou a vice-liderança do Grupo E na última rodada, além da premiação milionária por conta da classificação.

Apenas por conta do avanço, o Leão receberá US$ 1,25 milhão (aproximadamente R$ 7,1 milhões) da Conmebol. O valor é acrescido dos US$ 3 milhões (cerca de R$ 17 milhões) que já ganhou devido à participação na fase de grupos. Somente pelas respectivas etapas, a equipe conquistou R$ 24 milhões em bônus financeiro.

No planejamento estratégico da temporada, a diretoria tricolor definiu que a meta da Libertadores era se classificar, no mínimo, às oitavas de final. Logo, tudo foi alcançado, igualando o feito histórico de 2022, quando estreou na principal competição de clubes das Américas e também chegou nas oitavas, sendo superado pelo Estudiantes-ARG.

Vale ressaltar que o adversário no mata-mata será definido via sorteio, na próxima segunda (2), às 12h (de Brasília). Os classificados serão divididos em Pote 1 (líderes dos grupos) e Pote 2 (vice-líderes das chaves), sem que haja restrição por país com esses confrontos. Já os times que ficaram na 3ª posição avançam aos playoffs da Copa Sul-Americana, como é o caso do Atlético Bucaramanga, da Colômbia.

Legenda: O Fortaleza está no Pote 2 da Libertadores e enfrenta um rival do Pote 1 Foto: divulgação / Conmebol

O sonho leonino agora é chegar nas quartas de final, uma marca inédita. Se atingir, faz história e também embolsa mais US$ 1,7 milhão (cerca de R$ 9,6 milhões) como um prêmio pela classificação.

Bônus por vitória

Pelo regulamento, cada vitória na fase de grupos rende US$ 330 mil (cerca de R$ 1,7 milhão). O Fortaleza ganhou o valor ao bater o Colo-Colo, do Chile, na Arena Castelão.

No torneio de 2025, o Leão tem duas vitórias registradas, ambas diante do Colo-Colo. Logo, no geral, deveria ganhar US$ 660 mil (aproximadamente R$ 3,4 milhões). No entanto, o prêmio por mérito esportivo não está garantido para um compromisso: a partida contra o Colo-Colo no estádio Monumental de Santiago.

Na ocasião, no dia 10 de abril, o jogo da 2ª rodada foi cancelado no Chile por conta de uma invasão no gramado. Posteriormente, a Conmebol aplicou uma punição para os chilenos e concedeu o placar de 3 a 0 para o time cearense, multa de US$ 80 mil e cinco jogos de portões fechados como mandante, além de cinco partidas sem direito a presença de torcedores visitantes em qualquer torneio da entidade. Logo, a gestão leonina aguarda posicionamento se existirá o pagamento por mérito esportivo no caso.

Deste modo, o que o Fortaleza tem garantido é US$ 330 mil (cerca de R$ 1,7 milhão) pela vitória. Se somar isso ao prêmio por classificação e participação, a equipe do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda já faturou R$ 25,7 milhões na Libertadores.

Premiação da Libertadores de 2025