Sócio-torcedor do Ceará vai votar? Entenda como será Assembleia que definirá aprovação do novo estatuto

Após uma série de reuniões e embates, a Assembleia Geral do Ceará votará, nesta terça-feira (11), a partir das 19h, a aprovação, ou não, do novo estatuto do clube, na sede administrativa do Alvinegro, em Porangabussu. No novo conjunto de regras da instituição, que será votado pelos conselheiros, consta, principalmente, a participação do sócio-torcedor nas eleições do clube.

Além da votação do sócio-torcedor, as principais emendas do novo estatuto são:

Redução do prazo de 36 para 24 meses ininterruptos de adimplência para o sócio-torcedor poder votar para a diretoria executiva, já em dezembro de 2024.

Garantia de um coeficiente mínimo de 30% para mulheres na diretoria executiva do clube.

Votação paritária: o peso do voto do sócio-torcedor é o mesmo do conselheiro do clube para as eleições da diretoria executiva.

EMBATES NA ASSEMBLEIA

Em meio a contestações e polêmicas, alguns membros do conselho deliberativo alvinegro e sócios-proprietários compareceram, na manhã do último sábado (8), à sede do clube para definir os ritos da votação do novo estatuto. Nela, os 61 membros do conselho presentes aprovaram, por unanimidade, como seria o funcionamento da votação. Entretanto, as movimentações no clube foram além das votações.

Ainda na manhã do último sábado (8), antes da votação iniciar, o presidente do clube, João Paulo Silva, enviou um comunicado afirmando que não haveria expediente no clube, pois a assembleia teria sido convocada de maneira irregular pelo presidente do Conselho Deliberativo, Herbet Gonçalves.

Contudo, na tarde da última segunda-feira (10), a juíza Antônia Dilce Rodrigues Feijão, da 36ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, decidiu que o Alvinegro terá que seguir o rito votado na Assembleia do último sábado (9), sob pena de ser invalidada e o presidente do clube, João Paulo Silva, pagar uma multa de R$ 100 mil.

RITOS DEFINIDOS

Votação nominal aberta de conselheiros e sócios proprietários

Que o estilo de votação sirva como padrão para aprovação do estatuto (nominal e aberta)

Presença da imprensa assegurada

Presença da torcida na votação

Aprovação com maioria simples

Horário de início após as 19h

Que o presidente João Paulo seja retificado com as liberações e retifique tudo que foi aprovado