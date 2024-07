Série D: Atlético-CE perde e deixa o G-4, enquanto Iguatu está classificado

O sábado (13) não foi de bons resultados para os times cearenses na Série D do Campeonato Brasileiro. Atlético-CE e Iguatu entraram em campo e foram derrotados. Porém, a situação de tabela dos dois é bem diferente.

A Águia da Precabura perdeu por 2 a 1 para o América-RN, em casa, e com este resultado permanece com 17 pontos. Entretanto, deixou o G-4 da competição, ficando atrás do Sousa-PB (pelo saldo de gols), que entra em campo neste domingo (14) para enfrentar o líder Treze-PB e, se vencer, abre três pontos de vantagem para a equipe cearense, que torce por tropeço do concorrente direto no duelo paraibano.

Já o Iguatu perdeu por 2 a 1 para o Santa Cruz de Natal. Mesmo assim, o Azulão já está classificado, pois possui 24 pontos e não pode mais ser alcançado pelo atual 5º colocado ( o próprio Atlético-CE).

Última rodada

Na última rodada, o Atlético-CE precisará vencer o Potiguar (fora de casa) e torcer por tropeço do Sousa-PB contra o Iguatu.

O Azulão, por sua vez, no pior dos cenários, pode cair para a 3ª colocação - podendo ser ultrapassado pelo América-RN, que tem 23 pontos.

O único time cearense que não tem mais nenhuma aspiração na competição é o Maracanã, que é o vice-lanterna do Grupo A3, com 9 pontos conquistados.