Senegal x Brasil pela Copa do Mundo de Futebol de Areia: confira horário e onde assistir

O Brasil enfrenta nesta quinta-feira (26), às 09h (horário de Brasília), a seleção de Senegal pelas quartas de final da Copa do Mundo de Futebol de Areia. O duelo acontece no Complexo Olímpico Luzhniki, em Moscou. A partida será transmitida ao vivo pela TV Globo (TV Verdes Mares) e SporTV.

Pentacampeão da competição organizada pela FIFA, o Brasil garantiu vaga na fase mata-mata ao se classificar na 2ª colocação do Grupo C, com 6 pontos, atrás da Suíça. A seleção brasileira conquistou duas vitórias (4x2 contra El Salvador e 5x0 contra Belarus) em três jogos.

O vencedor do confronto enfrentará o classificado de Suíça x Uruguai. As semifinais acontecem no sábado (28). Confira abaixo o chaveamento das quartas de final da Copa do Mundo de Futebol de Areia.

Chave 1

26/08 (quinta-feira), às 9h (horário de Brasília) – Senegal x Brasil

26/08 (quinta-feira), às 10h30 (horário de Brasília) – Suíça x Uruguai

Chave 2

26/08 (quinta-feira), às 13h (horário de Brasília) – Taiti x Japão

26/08 (quinta-feira), às 14h30 (horário de Brasília) – Rússia x Espanha

Ficha técnica

Senegal x Brasil - quartas de final da Copa do Mundo de Futebol de Areia

Local: Complexo Olímpico Luzhniki, em Moscou (RUS)

Data: 26/08/2021 (quinta-feira)

Horário: 09h (de Brasília)

Transmissão: TV Globo (TV Verdes Mares) e SporTV