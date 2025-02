Ceará empresta lateral Eric Melo para a Ferroviária

O Ceará emprestou o lateral-esquerdo Eric Melo para a Ferroviária/SP até o final de 2025. O jogador foi anunciado na manhã desta sexta-feira (28) pelo clube paulista e o seu nome já consta no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A Locomotiva irá arcar com o salário integral do atleta.

Recentemente, o Vovô acertou a permanência de Eric, que estava emprestado junto ao Jacuipense/BA, de forma definitiva até o fim de 2026. O novo contrato foi publicado na segunda-feira (17) no BID.

O camisa 14 chegou para repor a saída de Paulo Victor, ainda em 2024, mas não conseguiu se firmar no time e perdeu espaço com a chegada de Nicolas, na atual temporada, e com a titularidade de Matheus Bahia.