Com VAR, confira a arbitragem da ida das semifinais do Campeonato Cearense

As semifinais do Campeonato Cearense contarão com a tecnologia do árbitro de vídeo. A Federação Cearense de Futebol confirmou as escalas para os jogos de ida, que acontecem neste fim de semana, com oito profissionais de arbitragem em cada partida

O Clássico das Cores com mando do Ferroviário, que será realizado no Estádio Presidente Vargas, no sábado (1), terá Rodrigues Junior como árbitro central e Magno Cordeiro no VAR. Os assistentes são Nailton Oliveira e Anderson Rodrigues.

Já para a partida entre Maracanã e Ceará, o árbitro designado foi Joanilson Scarcella. O árbitro de vídeo é o experiente Marcelo de Lima Henrique e os assistentes são Eleutério Marques e Fernando da Silva Sousa.

Os custos do VAR são pagos pela Federação Cearense de Futebol e a entrada da tecnologia nesta etapa do certame estava prevista em regulamento.

Confira as escalas completas

Ferroviário x Fortaleza

Árb: Rodrigues Junior

Ass1: Nailton Oliveira (Fifa)

Ass2: Anderson Rodrigues

Res1: Renato Pinheiro

Res2: Renato Pinheiro

VAR: Magno Cordeiro

AVAR1: Renan Aguiar

AVAR2: Naydson Albuquerque

Maracanã x Ceará

Árb: Joanilson Scarcella

Ass1: Eleutério Marques

Ass2: Fernando da Silva Sousa

Res1: Luan Adrião da Silva

Res2: Gilberto Junior Oliveira

VAR: Marcelo de Lima Henrique (MASTER)

AVAR1: Nailton Oliveira

AVAR2: Elizabeth Esmeralda