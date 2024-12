Sem plano B, presidente do Ceará aposta em renovação com Haroldo Martins: 'Deve continuar'

Apesar de não ter recebido uma resposta definitiva de Haroldo Martins, o presidente do Ceará, João Paulo Silva, aposta na permanência do diretor de futebol para a temporada 2025. Em entrevista à Verdinha FM, nesta segunda-feira (2), o dirigente comentou com otimismo sobre uma possível continuidade.

O Haroldo provavelmente deve continuar. Eu entendi as questões profissionais dele, mas acredito que ele deva ficar. E eu disse para ele que vou dar continuidade na questão da condição de trabalho, na autonomia que dei para eles (membros do departamento de futebol) João Paulo Silva Presidente do Ceará

João Paulo e Haroldo conversaram sobre o assunto no último sábado, após a conquista do título do Estadual Sub-15 pelo Ceará, mas não houve definição quanto à permanência.

Enquanto não decide se ficará ou não em Porangabuçu, Haroldo Martins seguirá participando do planejamento do clube até dezembro, quando termina o atual compromisso dele com o clube. Dessa forma, a decisão do dirigente não vai atrasar os trabalhos do Vovô para 2025.

Sem plano B

Caso o atual diretor de futebol opte por não seguir no clube, o Ceará não deverá apresentar um substituto rapidamente, uma vez que não trabalha com um segundo nome até o momento.

Questionado sobre uma alternativa à Haroldo Martins, o presidente João Paulo Silva reforçou que acredita na permanência e por isso não tem um plano B.

“Com relação ao Haroldo, não pensei em outra pessoa. Acredito que ele vá continuar. Ele fez parte disso. Agora que vamos voltar para a Série A, ele tem que fazer parte”, concluiu.