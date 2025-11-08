Sem Fernando Sobral, Ceará embarca para enfrentar o Corinthians
O volante se junta a Pedro Raul e Vina entre os desfalques do Vovô para o jogo de domingo (9)
O Ceará embarcou na manhã deste sábado (8) para mais um confronto fora de casa. A equipe viajou para São Paulo, onde enfrenta o Corinthians. O técnico Léo Condé relacionou 23 jogadores. A novidade fica na ausência de Fernando Sobral, além da faltas de Pedro Raul e Vina por motivo de contrato e suspensão, respectivamente.
O volante sentiu lesão no tornozelo esquerdo ainda no primeiro tempo contra o Fortaleza, quando foi substituído. Sendo assim, o camisa 88 Alvinegro está entregue ao departamento médico do clube.
Já o atacante Lucca e o meia Matheus Araújo retornam para as listas de relacionados. Os atletas que não foram nem no banco no empate do Vovô no Clássico-Rei viajaram junto com a delegação e serão opções para o treinador Léo Condé para a partida.
O Ceará volta a campo neste domingo (9), quando enfrenta o Timão em duelo da 33ª rodada do Brasileiro, a partir das 16h (de Brasília).
VEJA LISTA DE RELACIONADOS DO CEARÁ
- Goleiros: Bruno Ferreira e Richard;
- Laterais: Fabiano, Matheus Bahia, Nicolas e Rafael Ramos;
- Zagueiros: Éder, Marcos Victor, Marllon e Willian Machado
- Meias: Dieguinho, Lucas Limas, Lourenço, Lucas Mugni, Richardson, Mathes Araújo e Zanocelo
- Ataque: Galeano, Lucca, Paulo Baya, Pedro Henrique, Aylon e Fernandinho.
Fonte: Canal do Vozão