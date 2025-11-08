Diário do Nordeste
Sem Fernando Sobral, Ceará embarca para enfrentar o Corinthians

O volante se junta a Pedro Raul e Vina entre os desfalques do Vovô para o jogo de domingo (9)

Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
(Atualizado às 13:28)
Jogada
Legenda: Volante vinha sendo titular do Ceará mas sentiu o tornozelo no Clássico-Rei
Foto: Thiago Gadelha/SVM

Ceará embarcou na manhã deste sábado (8) para mais um confronto fora de casa. A equipe viajou para São Paulo, onde enfrenta o Corinthians. O técnico Léo Condé relacionou 23 jogadores. A novidade fica na ausência de Fernando Sobral, além da faltas de Pedro Raul e Vina por motivo de contrato e suspensão, respectivamente.

O volante sentiu lesão no tornozelo esquerdo ainda no primeiro tempo contra o Fortaleza, quando foi substituído. Sendo assim, o camisa 88 Alvinegro está entregue ao departamento médico do clube.

Já o atacante Lucca e o meia Matheus Araújo retornam para as listas de relacionados. Os atletas que não foram nem no banco no empate do Vovô no Clássico-Rei viajaram junto com a delegação e serão opções para o treinador Léo Condé para a partida.

O Ceará volta a campo neste domingo (9), quando enfrenta o Timão em duelo da 33ª rodada do Brasileiro, a partir das 16h (de Brasília). 

VEJA LISTA DE RELACIONADOS DO CEARÁ

  • Goleiros: Bruno Ferreira e Richard;
  • Laterais: Fabiano, Matheus Bahia, Nicolas e Rafael Ramos;
  • Zagueiros: Éder, Marcos Victor, Marllon e Willian Machado
  • Meias: Dieguinho, Lucas Limas, Lourenço,  Lucas Mugni, Richardson, Mathes Araújo e Zanocelo
  • Ataque: Galeano, Lucca, Paulo Baya, Pedro Henrique, Aylon e Fernandinho.

Fonte: Canal do Vozão

