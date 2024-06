Sem astros contra o México, Dorival deve utilizar escalações diferentes em amistosos; veja

O Brasil entra em campo neste sábado (8), contra a equipe do México, em amistoso preparatório para a Copa América. Para este duelo que acontece no Estádio Kyle Field, no Texas, às 22 horas (horário de Brasília), o técnico Dorival Júnior deve utilizar uma equipe sem os seus principais jogadores, com o objetivo de preservar os atletas.

Já na quarta-feira (12), o adversário é a seleção dos Estados Unidos, no Camping World Stadium, em Orlando, às 20 horas (horário de Brasília). Para este duelo, o comandante técnico deve usar uma formação parecida dos jogos contra a Inglaterra e a Espanha, no mês de março.

Nomes como Guilherme Arana, Yan Couto, Bremer, Pepê, Gabriel Martinelli, entre outros, devem ganhar chance contra o México.Durante a semana, Dorival chegou a usar um ataque composto por Vini Jr, Rodrygo e Endrick, jogadores do Real Madrid.

Legenda: Vini Júnior é uma das principais estrelas do Brasil e do Real Madrid Foto: Nelson Almeida / AFP

Os amistosos vão servir para moldar um time para a Copa América, que se inicia no dia 20 de junho. O Brasil estreia no dia 24, contra a Costa Rica.

Veja a lista de convocados: