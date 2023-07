Seleção brasileira na Copa do Mundo: veja raio-x do time que lutará pelo título inédito

A Seleção Brasileira de futebol feminino inicia nesta segunda-feira (24) a sua luta rumo ao primeiro título da Copa do Mundo da categoria. A competição está sendo realizada na Austrália e na Nova Zelândia e o Brasil vai enfrentar Panamá na primeira rodada.

Apesar de contar com nomes muito conhecidos no cenário nacional, muitos torcedores não conhecem a fundo a Seleção Brasileira de futebol feminino, seus números e as principais jogadores que podem se destacar pela Amarelinha no torneio mundial.

DESTAQUES

Apesar de não estar cotada para o time titular da estreia, o grande nome da Seleção é a atacante Marta. Considerada uma das maiores jogadoras da história da categoria, ela deve disputar sua última Copa do Mundo e vai em busca do título inédito.

Além disso, destacam-se a defensora Tamires, umas das referências do futebol feminino brasileiro nos últimos anos, e a atacante Debinha, que tem ganhado bastante notoriedade com a camisa da Seleção nas últimas oportunidades.

DESEMPENHO EM 2023

6 jogos

3 vitórias

1 empate

2 derrotas



O Brasil venceu o Japão na She Believes Cup, a Alemanha em amistoso e o Chile em amistoso. Perdeu para Canadá e para os Estados Unidos na She Believes Cup. Empatou com a Inglaterra na Finalíssima, mas perdeu nos pênaltis.

Legenda: Seleção brasileira vai estrear contra o Panamá. Foto: Thais Magalhães/CBF



PROVÁVEL ESCALAÇÃO

A Seleção Brasileira é atualmente comandada pela treinadora sueca Pia Sundhage. Ela assumiu o comando técnico do Brasil em 2019, após anos de experiência como treinadora em outras seleções da categoria. Pia deve utilizar a seguinte escalação na estreia:

Letícia; Antônia, Kathellen, Rafaelle e Tamires; Luana, Ary Borges, Kerolin e Adriana; Debinha e Geyse.



ESTREIA DO BRASIL

Brasil e Panamá entram em campo nesta segunda-feira (24), às 7h de Brasília, no Estádio Hindmarsh, em Charles Sturt, na Austrália. O duelo entre as seleções é válido pela primeira rodada do Grupo F da Copa do Mundo de futebol feminino de 2023.