Por que a seleção brasileira feminina não tem as cinco estrelas na camisa? Entenda

Essa será a Copa do Mundo mais diferente dos últimos tempos para a seleção brasileira. As meninas já viveram muitas experiências inéditas, desde o primeiro voo fretado, da história, rumo ao Mundial, até a ausência das cinco estrelas nas camisas da Seleção feminina. "Mas por quê?" essa com certeza será a pergunta mais ouvida em dias de jogos da Seleção feminina. Jogar sem as estrelas nas camisas foi uma ideia que partiu do próprio elenco.

O elenco feminino que estará presente na Copa do Mundo de 2023 abriu mão das cinco estrelas que fazem referência aos títulos conquistados pelo masculino com o intuito de fazer do futebol feminino o único foco delas, ter a atenção voltada apenas para ele, além dessa atitude ser também um incentivo para as meninas. Inclusive, uma campanha foi criada para apoiar as meninas com a #PelaPrimeiraEstrela.

Legenda: Porque a seleção brasileira feminina não tem as cinco estrelas na camisa? Entenda Foto: Thais Magalhães/CBF

“Infelizmente, o Brasil não tem nenhum título, né? Mas eu acho importante a gente carregar essa história. Sem dúvida alguma é um incentivo a mais para a gente ver que não tem e colocar essa estrela no peito. Sem dúvidas, esse ano a gente vai em busca de colocar uma estrelinha aí no nosso escudo”, disse Antonia.

As meninas do Brasil vão em busca da primeira estrela nessa Copa do Mundo na Austrália e Nova Zelândia. A Seleção estreia na segunda-feira, (24), às 8h (horário de Brasília), diante do Panamá, pelo Grupo F.

*Sob a supervisão de João Bandeira Neto