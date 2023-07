Prefeitura de Aratuba decreta ponto facultativo em dias de jogos da seleção feminina na Copa

A Prefeitura de Aratuba, cidade a 132km de Fortaleza, decretou ponto facultativo nos dias dos jogos do Brasil na Copa do Mundo feminina. O anúncio foi feito na tarde desta quarta-feira (19), pelo prefeito Joerly Rodrigues.

"Acabei de assinar o decreto de ponto facultativo nos dias 24 de julho e 2 de agosto, nos jogos da seleção brasileira de futebol feminino, que está disputando a Copa do Mundo. Então, vamos torcer pelas nossas garotas para que elas possam trazer o título. Então fica definido que no dia 24 até o meio-dia e no dia 2 de agosto, até meio-dia, o ponto facultativo", comunicou o prefeito numa rede social.